Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Rosario recibe a un Corinthians atravesado por la polémica salida de Memphis Depay

Guardar

(Actualiza con novedades de la salida de Depay)

Buenos Aires, 12 ago (EFE).- Rosario Central recibirá este jueves a Corinthians para afrontar el primer partido de las eliminatorias de octavos de final de la Copa Libertadores con el impacto reciente de la decisión del equipo brasileño de no renovar el contrato del neerlandés Memphis Depay.

PUBLICIDAD

Ambos equipos llegan con un nivel muy parejo en el torneo.

El equipo paulista finalizó primero de la zona E con once puntos (tres partidos ganados, dos empatados y uno perdido), mientras que el conjunto rosarino finalizó segundo de la zona H con trece puntos y no fue primero por haber perdido con Independiente del Valle, que sumó la misma cantidad.

PUBLICIDAD

Ángel Di María debe liderar la ofensiva del equipo argentino en el césped de Arroyito, mientras el Timao (Equipazo) jugará sin el delantero Depay, a quien el club decidió no renovar el contrato por motivos financieros, según anunció la institución el martes.

"Muy decepcionado de leer que Corinthians decidió no honrar nuestro acuerdo en vigor para extender mi contrato por dos años más", expresó el jugador en sus redes sociales.

El partido significará el reencuentro en cancha de los dos entrenadores finalistas de la Libertadores 2023, en la que Fernando Diniz (entonces en Fluminense) levantó el trofeo frente al Boca Juniors de Jorge Almirón.

Rosario Central es el equipo más sólido en defensa en esta edición de la Libertadores, ya que solo logró marcarle un gol el Independiente del Valle ecuatoriano en la última fecha del grupo.

En el Torneo Clausura de Argentina, Rosario Central ocupa el octavo puesto del grupo B, en un arranque algo dispar en su funcionamiento colectivo, al reportar dos triunfos, un empate y una derrota en cuatro partidos.

El conjunto dirigido por Almirón viene de dos victorias consecutivas por el campeonato local ante River Plate como visitante y el último viernes ante Aldosivi como local.

El equipo albinegro de Sao Paulo fue de más a menos en la etapa de grupos de la Libertadores, en la que hace tres partidos no logra una victoria.

En el Campeonato Brasileño, el equipo dirigido por Diniz recientemente quedó fuera de la Copa do Brasil en octavos de final ante el Internacional, un resultado inesperado dado que es el campeón del año pasado de ese torneo.

Corinthians ocupa el séptimo puesto en el 'Brasileirao', con 32 puntos en 22 fechas (ocho ganados, ocho empatados y seis perdidos) e intenta no perder el ritmo del líder Palmeiras que suma 48 unidades.

La inhibición impuesta por la FIFA sobre el club por deudas impagas le impidió hasta la fecha la incorporación de nuevos jugadores para la segunda mitad del torneo, algo que incidió en la salida de Depay.

La permanencia del ariete de 32 años cobró fuerza a finales de julio, cuando Corinthians y jugador llegaron a un acuerdo para renovar por dos años. Entonces, el delantero aceptó reducir sus salarios mensuales y también estuvo de acuerdo con un nuevo formato para el pago de la deuda acumulada por el club.

Pero el cambio de rumbo confirmado el martes por los directivos, debe incidir en la complicación de las finanzas del club y el riesgo de una nueva sanción de la FIFA.

Corinthians y Rosario Central volverán a enfrentarse en el cierre de los octavos de final el jueves 20 de agosto en el estadio Neo Quimica Arena de San Pablo.

Probables formaciones:

Rosario Central: Jerónimo Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Gonzalo Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Jaminton Campaz, Ángel Di María; Julián Fernández y Enzo Copetti.

Entrenador: Jorge Almirón.

Corinthians: Hugo Souza; Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Andre, Raniele, Kaio Cesar, Rodrigo Garro; Breno y Pedro Raul.

Entrenador Fernando Diniz.

Árbitro: el uruguayo Andrés Matonte.

Hora: 21.30 local (00.30 GMT del viernes)

Estadio: Gigante de Arroyito, en Rosario (Santa Fe). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Eclipse solar total hoy, en directo | El eclipse total ya ha comenzado y la Luna proyecta su sombra en Alaska

España mira al cielo para contemplar un espectáculo único, eso sí, no exento de riesgo: ha de hacerse con gafas homologadas

Eclipse solar total hoy, en directo | El eclipse total ya ha comenzado y la Luna proyecta su sombra en Alaska

Encuentran el cuerpo de dos soldados nazis de la Segunda Guerra Mundial en el Danubio junto a una motocicleta y sus chapas de identificación: podrían haber fallecido en la batalla de Budapest

El vehículo que hallaron junto a la orilla de Buda estaba especialmente diseñado para el combate en 1944

Encuentran el cuerpo de dos soldados nazis de la Segunda Guerra Mundial en el Danubio junto a una motocicleta y sus chapas de identificación: podrían haber fallecido en la batalla de Budapest

Marruecos amenaza con suspender el acuerdo de extradición con España por las entregas fallidas de los migrantes reclamados

El ministro de Justicia marroquí denuncia que Rabat envía agentes a España para recoger a los reclamados y que, en ocasiones, la entrega finalmente no llega a producirse

Marruecos amenaza con suspender el acuerdo de extradición con España por las entregas fallidas de los migrantes reclamados

Ni yoga ni pilates: este es el ejercicio que te ayudará a mejorar el equilibrio en verano

Es fácil de hacer pero hay que tomar ciertas precauciones a la hora de practicarlo

Ni yoga ni pilates: este es el ejercicio que te ayudará a mejorar el equilibrio en verano

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 agosto

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marruecos amenaza con suspender el acuerdo de extradición con España por las entregas fallidas de los migrantes reclamados

Marruecos amenaza con suspender el acuerdo de extradición con España por las entregas fallidas de los migrantes reclamados

España desmiente al ministro de Justicia marroquí tras sus reivindicaciones de Ceuta y Melilla: “La integridad territorial ni se ha tratado ni se tratará nunca con nadie”

El plan más extremo para ver el eclipse: un hombre se cuela en la central de As Pontes (A Coruña) y sube a lo alto de una chimenea de 356 metros para fotografiarlo

Juan José Ebenezer, mecánico, explica lo que nunca hay que hacer al dejar el coche aparcado mucho tiempo: “Puede llegar a deformar la situación normal de reposo del vehículo”

El Partido Socialista de Marruecos responsabiliza a su gobierno por la precariedad que empuja a migrar y señala a Soros por el cruce masivo a Ceuta

ECONOMÍA

Tres millones de autónomos podrán facturar gratis con la nueva aplicación de Hacienda para Verifactu

Tres millones de autónomos podrán facturar gratis con la nueva aplicación de Hacienda para Verifactu

Madrid se ‘cuela’ entre las 25 ciudades más importantes del mundo y se codea con Nueva York, Tokio y Seúl

Cuánto cobrarán de pensión Rafa Nadal y Carlos Alcaraz: así funciona el plan de jubilación millonario de los tenistas de la ATP

David Jiménez, abogado: “Si el inquilino no te paga tienes que declarar el alquiler a Hacienda”

Las mujeres jóvenes son el grupo más progresista de España; los hombres jóvenes, el más conservador

DEPORTES

Los precedentes que avisan a Julián Álvarez antes de fichar por el FC Barcelona: los espejos de Arda Turan, João Félix y Griezmann

Los precedentes que avisan a Julián Álvarez antes de fichar por el FC Barcelona: los espejos de Arda Turan, João Félix y Griezmann

Cuando el fútbol se juega a oscuras: el FC Barcelona femenino y el Real Madrid de Mourinho, afectados por el eclipse solar

¿Son suficientes las vacaciones de los jugadores para evitar lesiones? “La clave está en cómo se les trata cuando llegan al club y cómo gestionan las cargas”

Bombazo Alcaraz: el jefe médico italiano de tenis cuestiona su lesión y apunta a una “debilidad mental”

Marta García, plata en los 5.000 metros: de aparcar el MIR a convertirse en una de las mejores fondistas de Europa