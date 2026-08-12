Más de 600 migrantes abandonan Ceuta voluntariamente en las últimas 48 horas

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Ceuta, 12 Ago (EFE).- Más de 600 migrantes, de los 10.000 que según las autoridades ceutíes quedan en la ciudad tras la entrada masiva registrada desde Marruecos el pasado 30 de julio, han abandonado Ceuta voluntariamente en las últimas 48 horas, han señalado fuentes policiales.

Las mismas fuentes han detallado que el regreso se está produciendo de forma progresiva y se debería, entre otros motivos, a la constatación, por parte de los propios migrantes, de que no podrán trasladarse a la península y de que, finalmente, tendrán que afrontar su retorno a Marruecos.

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El movimiento se produce después de varios días de incertidumbre en los que miles de personas que accedieron irregularmente a Ceuta han permanecido en distintos puntos de la ciudad, a la espera de conocer cuál sería su situación y las posibilidades de continuar su viaje hacia la península.

Las autoridades mantienen el dispositivo desplegado para atender la situación migratoria derivada de las entradas masivas, mientras la ciudad afronta una crisis sin precedentes que ha obligado a reforzar los recursos destinados a la atención, identificación y gestión de las personas que permanecen en Ceuta. EFE

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