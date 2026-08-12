Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Más de 600 migrantes abandonan Ceuta voluntariamente en las últimas 48 horas

Guardar

Ceuta, 12 Ago (EFE).- Más de 600 migrantes, de los 10.000 que según las autoridades ceutíes quedan en la ciudad tras la entrada masiva registrada desde Marruecos el pasado 30 de julio, han abandonado Ceuta voluntariamente en las últimas 48 horas, han señalado fuentes policiales.

Las mismas fuentes han detallado que el regreso se está produciendo de forma progresiva y se debería, entre otros motivos, a la constatación, por parte de los propios migrantes, de que no podrán trasladarse a la península y de que, finalmente, tendrán que afrontar su retorno a Marruecos.

PUBLICIDAD

El movimiento se produce después de varios días de incertidumbre en los que miles de personas que accedieron irregularmente a Ceuta han permanecido en distintos puntos de la ciudad, a la espera de conocer cuál sería su situación y las posibilidades de continuar su viaje hacia la península.

Las autoridades mantienen el dispositivo desplegado para atender la situación migratoria derivada de las entradas masivas, mientras la ciudad afronta una crisis sin precedentes que ha obligado a reforzar los recursos destinados a la atención, identificación y gestión de las personas que permanecen en Ceuta. EFE

PUBLICIDAD

1011644

jmr/vg/oli

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El rey Federico X de Dinamarca observa el eclipse desde el telescopio del observatorio más antiguo de Europa: la Torre Redonda de Copenhague

El monarca ha vuelto de sus vacaciones para reinaugurar el Observatorio Popular de la Torre Redonda tras seis meses de trabajos

El rey Federico X de Dinamarca observa el eclipse desde el telescopio del observatorio más antiguo de Europa: la Torre Redonda de Copenhague

Eclipse solar total hoy, en directo | La Luna se aleja del Sol y España recupera la luz tras unos segundos de oscuridad, en vivo

España mira al cielo para contemplar un espectáculo único, eso sí, no exento de riesgo: ha de hacerse con gafas homologadas

Eclipse solar total hoy, en directo | La Luna se aleja del Sol y España recupera la luz tras unos segundos de oscuridad, en vivo

Por tierra, mar y aire: los lugares desde donde se ha podido ver el eclipse solar total de 2026

Algunos han sacado su lado más creativo para disfrutar de un evento astronómico único

Por tierra, mar y aire: los lugares desde donde se ha podido ver el eclipse solar total de 2026

El eclipse obliga a frenar las operaciones de los medios aéreos en el incendio de Niebla: “Es una orden para toda España”

El vicepresidente de la Junta de Andalucía ha detallado el mandato recibido desde la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que condiciona la estrategia frente al fuego

El eclipse obliga a frenar las operaciones de los medios aéreos en el incendio de Niebla: “Es una orden para toda España”

Marcos Llorente vuelve a las polémicas y se pronuncia sobre el eclipse: “Este es el único que voy a ver hoy, qué pesadilla”

El futbolista no ha dudado en aclarar su posición sobre el fenómeno que ha vivido el país el 12 de agosto

Marcos Llorente vuelve a las polémicas y se pronuncia sobre el eclipse: “Este es el único que voy a ver hoy, qué pesadilla”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marruecos amenaza con suspender el acuerdo de extradición con España por las entregas fallidas de los migrantes reclamados por la Justicia marroquí

Marruecos amenaza con suspender el acuerdo de extradición con España por las entregas fallidas de los migrantes reclamados por la Justicia marroquí

España desmiente al ministro de Justicia marroquí tras sus reivindicaciones de Ceuta y Melilla: “La integridad territorial ni se ha tratado ni se tratará nunca con nadie”

El plan más extremo para ver el eclipse: un hombre se cuela en la central de As Pontes (A Coruña) y sube a lo alto de una chimenea de 356 metros para fotografiarlo

Juan José Ebenezer, mecánico, explica lo que nunca hay que hacer al dejar el coche aparcado mucho tiempo: “Puede llegar a deformar la situación normal de reposo del vehículo”

El Partido Socialista de Marruecos responsabiliza a su gobierno por la precariedad que empuja a migrar y señala a Soros por el cruce masivo a Ceuta

ECONOMÍA

El Ayuntamiento de Madrid simplifica la vida a los inquilinos de pisos públicos: un único teléfono para resolver averías

El Ayuntamiento de Madrid simplifica la vida a los inquilinos de pisos públicos: un único teléfono para resolver averías

Tres millones de autónomos podrán facturar gratis con la nueva aplicación de Hacienda para Verifactu

Madrid se ‘cuela’ entre las 25 ciudades más importantes del mundo y se codea con Nueva York, Tokio y Seúl

Cuánto cobrarán de pensión Rafa Nadal y Carlos Alcaraz: así funciona el plan de jubilación millonario de los tenistas de la ATP

David Jiménez, abogado: “Si el inquilino no te paga tienes que declarar el alquiler a Hacienda”

DEPORTES

Un equipo de fútbol de Inglaterra se queda sin partido por el eclipse solar: “Me sorprendió, pero no podemos hacer mucho”

Un equipo de fútbol de Inglaterra se queda sin partido por el eclipse solar: “Me sorprendió, pero no podemos hacer mucho”

LaLiga estrena el balón más inteligente del mundo: tiene que cargarse y ayudará a los árbitros cuando acudan al VAR

Los precedentes que avisan a Julián Álvarez antes de fichar por el FC Barcelona: los espejos de Arda Turan, João Félix y Griezmann

Cuando el fútbol se juega a oscuras: el FC Barcelona femenino y el Real Madrid de Mourinho, afectados por el eclipse solar

¿Son suficientes las vacaciones de los jugadores para evitar lesiones? “La clave está en cómo se les trata cuando llegan al club y cómo gestionan las cargas”