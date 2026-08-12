LaLiga traslada al jueves su decisión sobre el aplazamiento del Celta-Osasuna

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Vigo, 12 ago (EFE).- LaLiga informó este miércoles a Celta y Osasuna que el jueves tomará una decisión sobre la suspensión del partido que ambos equipos tenían previsto disputar el próximo domingo en Balaídos, informaron a Efe fuentes del club gallego.

Empleados de la patronal de clubes visitaron hoy el estadio vigués para comprobar el estado del césped, después de que el Celta solicitase el aplazamiento del encuentro debido al mal estado del terreno de juego por culpa de un hongo.

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En las últimas horas, debido al intenso trabajo de los operarios del Celta, el estado del césped ha mejorado notablemente, aunque en el club vigués siguen siendo partidarios de la suspensión del encuentro para poder iniciar el cambio total del tapete actual. EFE

dmg/apa