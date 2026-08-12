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Jueves, 13 de agosto de 2026

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FÚTBOL MERCADO

Redacción Deportes. A pocas horas de que el sábado empiece la temporada 2026-2027, los veinte equipos de LaLiga EA Sports ultiman sus plantillas, con varias incógnitas de calado aún abiertas, como el futuro de los campeones del mundo Rodrigo Hernández, al que pretende el Barcelona, y Ferran Torres, objetivo del PSG de Luis Enrique.

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(Texto)

. El Atlético de Madrid presenta a su nuevo lateral izquierdo, el internacional español y campeón del mundo, Alejandro Grimaldo (12.30. Riyadh Air Metropolitano)

(Texto)(Foto)(Vídeo)

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ATLETISMO EUROPEOS

Redacción Deportes. Diego Casas, en disco, y Mohamed Attaoui y David Barroso, en 800, disputarán sus respectivas finales en busca de las medallas en la cuarta jornada de los Europeos de atletismo de Birmingham (Reino Unido), en los que Rocío Arroyo y Marta Mitjans, en 800, y Dani Arce, en los 3.000 obstáculos, tratarán de alcanzar la final.

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NATACIÓN EUROPEOS

Redacción deportes. Los Campeonatos de Europa de natación en línea, que se disputan en París, celebran este jueves la cuarta jornada en la piscina de Saint-Denis con las finales masculinas de 100 mariposa, 200 braza el relevo 4x100 libre, y femeninas de 50 espalda y 200 libre.

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TENIS CINCINNATTI

Chicago (EE.UU.). El Masters 1.000 de Cincinnati echa andar este jueves con un cuadro en el que destacan las ausencias del español Carlos Alcaraz y del italiano Jannik Sinner, pero con las participaciones del serbio Novak Djokovic y del también español Rafael Jódar, en el circuito ATP, y de la bielorrusa Aryna Sabalenka, en el WTA.

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GIMNASIA COMPETICIONES

Redacción deportes. La segunda jornada de clasificación de los mundiales de rítmica en Fráncfort (Alemania) competirán los grupos A-D en mazas y cinta; y los grupos E-H en aro y pelota. La primera jornada de los europeos de artística en Zagreb (Croacia) servirá de clasificación para la final de equipos y de aparatos y otorgará las medallas del concurso completo.

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AGENDA INFORMATIVA

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ATLETISMO

- Campeonatos de Europa de atletismo en Birmingham (Reino Unido) (hasta 16) (FOTO).

. Finales femeninas de triple salto, pértiga, 3.000m obstáculos y 200m, y masculinas de disco y 800m y termina el decatlón.

. Marta García, plata en 5.000 metros, regresa a España.(FOTO)(VÍDEO)

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CICLISMO

- Volta a Portugal (hasta 16). 7ª etapa: Vieira do Minho-Termas do Gerês, de 153 km.

- Empieza el Tour de la República Checa (hasta 16). 1ª etapa: Praga-Karlovy Vary, 163,2 km.

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FÚTBOL

- Seguimiento del mercado de fichajes a pocos días de que empiece el sábado LaLiga EA Sports española.

- El Atlético de Madrid presenta a su nuevo lateral izquierdo, el internacional español, campeón del mundo, Alejandro Grimaldo (12.30. Riyadh Air Metropolitano)(FOTO)(VÍDEO)

. Previa del amistoso Marsella-Atlético de Madrid, que se juega el viernes.

- Barcelona. Entrenamiento a puerta cerrada en la ciudad deportiva Joan Gamper (9.30 y 18.00). (VÍDEO)

- Rueda de prensa de Quique Sánchez Flores, entrenador del Deportivo Alavés, de cara al partido de la primera jornada de LaLiga EA Sports contra el Getafe. Ibaia, 12.30 (FOTO)

- LaLiga Hypermotion. Previa del partido de la 1ª jornada Real Sociedad B-Castellón.

- Comienza la temporada 2026-27 de la Saudi Pro League.

- Liga Europa. Resultados de la tercera ronda de clasificación, vuelta.

- Liga Conferencia. Resultados de la tercera ronda de clasificación, vuelta.

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FÚTBOL AMERICANO

- Mundial de 'flag football' o fútbol bandera, en Düsseldorf (Alemania), donde están en juego dos plazas directas para los Juegos de Los Ángeles 2028, con la participación de la selección femenina. España-Australia (15.30). (hasta 16)

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GIMNASIA ARTÍSTICA

- Campeonatos de Europa femeninos, en Zagreb (hasta 16). Clasificación senior que puntúa también para las medallas del concurso completo 9.30-21.30

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GIMNASIA RÍTMICA

- Mundiales de gimnasia rítmica en Fráncfort (Alemania) (hasta 16). Clasificación aro y pelota (grupos A-D) y mazas y cinta (grupos E-H). Primera jornada (9.00-22.30).

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NATACIÓN

- Campeonatos de Europa de deportes acuáticos, en París (hasta 16). finales masculinas de 200 espalda, 100 libre y 800 libres y femeninas de 50 mariposa, 100 braza, 400 estilos y relevos 4x100 libre.

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TENIS

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montreal (Canadá) (hasta el jueves 13).

- Torneo WTA 1.000 de Toronto (Canadá) (hasta el jueves 13).

- Torneo ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) (hasta 23).

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VOLEY PLAYA

- Europeos de voley playa, en Stare Jablonki (Polonia) (hasta 16).

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dep/EFE

Redacción EFE Deportes      

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