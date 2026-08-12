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El Sporting cede a Kembo al Huesca con opción de compra

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Gijón, 12 ago (EFE).- El Sporting ha confirmado este miércoles la cesión del central francés Yann Kembo al Huesca para la próxima temporada, con una opción de compra a favor del club aragonés al término del préstamo.

Kembo, nacido en Le Mans en 2002, disputará una nueva experiencia en Primera RFEF tras haber jugado la segunda mitad de la pasada campaña cedido en el Ibiza, también en esa categoría.

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El central, zurdo y de 24 años, llegó al Sporting en 2023 para incorporarse al filial, donde disputó dos temporadas y media con un balance de 45 partidos y un gol, y llegó a debutar con el primer equipo en octubre de 2024 ante el Numancia en la Copa del Rey.

El defensa sumó un total de seis partidos con el conjunto rojiblanco entre LaLiga Hypermotion y la Copa del Rey a lo largo de su etapa en el conjunto profesional antes de salir cedido al Ibiza en la segunda vuelta de la pasada temporada.

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Formado en las canteras del Le Mans y el Tours, club con el que debutó como sénior, Kembo pasó posteriormente por el Lens y fue internacional sub-17 con Francia, con la que disputó el Campeonato de Europa de la categoría.

El Sporting libera una de las fichas más bajas de la plantilla con un central al que busca dar desarrollo en una categoría inferior, eso sí, en un conjunto como el Huesca que aspira a luchar por el ascenso. Los asturianos pretenden cerrar el fichaje de un central en su lugar para cerrar la defensa, con avances recientes en las negociaciones con el Como italiano por Andrés Cuenca.

La plantilla que lidera el argentino Nicolás Larcamón requiere de dos incorporaciones más para cumplir con sus objetivos, mientras que este miércoles disfrutaron del día de descanso semanal en su preparación del estreno en liga frente al Sabadell del próximo lunes (El Molinón, 19:00 horas). EFE

dsl/lj/apa

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