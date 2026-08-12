El relevo femenino español acabo octavo en el 4x100 libre con nuevo récord nacional

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Redacción deportes, 12 ago (EFE).- El equipo español femenino de relevos no pudo escapar de la octava y última posición en la final del 4x100 libre, pese a rebajar el récord de España que estableció en las preliminares, tras nadar en un tiempo de 3:38.19 minutos.

El cuarteto integrado por María Daza, Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal y Naiara Sobreviela rebajó en 6 centésimas la plusmcarca nacional que ellas mismas establecieron en las series matinales.

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Un 'mordisco' insuficiente para pelear por la posiciones de privilegio en una final en la que el ganador, el equipo de los Países Bajos, se quedó a 17 centésimas del récord de Europa que posee el propio equipo 'oranje' desde el lejano año 2009, tras nadar en un tiempo de 3:31.89 minutos.

Pero finalmente las neerlandesas, lideradas por la plusmarquista mundial de los 100 libre, Marrit Steenbergen, no pudieron adornar su victoria con un nuevo récord continental.

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Una circunstancia que no impidió a los Países Bajos superar con claridad a Italia, que tocó la pared a 1.30 segundos de las neerlandesas, y a Rusia, que concluyó tercera a 1.80 segundos de las ganadoras.

Mucho lejos quedó el cuartero español que concluyó a 6.30 segundos del conjunto neerlandés, lastrado por el esfuerzo de una jornada de esfuerzos.

Y es que además de la series matinales, Ainhoa Campabadal y la jovencísima Irene Ciércoles, de tan sólo 16 años, nadaron también esta tarde las semifinales de los 200 libre y los 50 espalda, respectivamente.

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Circunstancia que llevó a cambiar el orden del relevo, en el que Ciércoles pasó a nadar de la primera a la segunda posta. Un cambió que contribuyó a que el equipo pudiera saldar su participación en la final con una nueva plusmarca nacional.EFE