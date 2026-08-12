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El lateral Tito Díaz advierte de que la Asobal es "una liga muy competitiva"

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Sevilla, 12 ago (EFE).- Alberto 'Tito' Díaz, lateral izquierdo del Cajasol Proin, equipo sevillano que debuta esta temporada en la Liga Asobal, ha advertido este miércoles que con sus cinco años de experiencia en la máxima categoría está en disposición de advertir que se trata de "una liga muy competitiva", en la que "todos los partidos son reñidos".

Tito Díaz, que se ha sometido a diversas pruebas de pretemporada en el sevillano Centro Médico Ripoll y De Prado, ha señalado que, al margen del Barcelona, que cada año está en el primer lugar, "cualquier equipo puede plantar cara en tu casa y, de la misma manera, tú puedes plantar cara a cualquier equipo".

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El madrileño se confesó con "ganas ya de empezar el trabajo" con "esta nueva plantilla", en la que "las incorporaciones de nuevos jugadores, algunos ya con bastante experiencia en Asobal" han reforzado "la base del ascenso del año pasado" hasta formar "un bloque muy completo", por lo que está "deseando debutar".

"Seguro que damos muchas alegrías", ha añadido Díaz, quien conminó a "darlo todo desde estas primeras semanas" de entrenamientos "para poder puntuar" en el partido de rivalidad andaluza ante el Ángel Ximénez de Puente Genil, con el que los sevillanos abrirán la competición dentro de un mes.

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Tito Díaz, que se incorporó al Cajasol Proin en el pasado mercado invernal, espera que el equipo se haga "fuerte en casa" porque "se nota cuando hay un Amate -pabellón del equipo- lleno, un Amate con gente animando como en el último tramo de la temporada. Bienvenido sea todo el que quiera aportar su granito de arena. Se agradece este apoyo".

El primer amistoso estival del Cajasol Proin será este sábado frente al Benfica en Lisboa, un estreno "exigente" al que el conjunto portugués llega con una "ligera ventaja en cuanto a las semanas que llevan de pretemporada", a pesar de que el plantel que adiestra Antonio García Robledo está "entrenando con mucho ritmo, muchas ganas y mucha intensidad". EFE

lhg/agr/apa

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