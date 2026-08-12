El fuego de Huelva supera las 31.000 hectáreas y siguen los desalojos en Riglos (Huesca)

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Madrid, 12 ago (EFE).- El incendio de Niebla (Huelva) afecta ya a más de 31.000 hectáreas y sigue creciendo aunque se ha ralentizado, mientras las evacuaciones continúan por el fuego en Las Peñas de Riglos (Huesca), que ya supera las 5.000 hectáreas, y se lucha contra nuevos focos en Cataluña y Andalucía.

El teniente general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos Izquierdo, ha calificado el incendio de Niebla de "fuego muy complejo" con cambios de viento constantes, pero se ha mostrado moderadamente optimista sobre su control.

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"Yo soy moderadamente optimista. Hace tres días la superficie quemada se incrementó en 12.000 hectáreas en 24 horas. Hace dos días, en 6.000. Ayer se incrementó en 3.000. Son muchas, pero vamos paulatinamente reduciendo el número de hectáreas quemadas", ha precisado.

"Si llegamos al viernes y ese previsible cambio de temperatura realmente se produce, podemos ser aún más optimistas", ha avanzado.

En el operativo de Huelva, la UME dispone de más de 350 militares en todo el perímetro que, según sus últimos cálculos, ya ronda los 120 kilómetros.

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El incendio declarado el lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca) ha obligado a evacuar la localidad de Botaya, con lo que son ya nueve las poblaciones desalojadas por este fuego que afecta a más de 5.000 hectáreas.

Hay 477 personas evacuadas en Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Alastuey, Bailo, Larués y Botaya. También se ha dado preaviso este miércoles a las poblaciones cercanas de Osia y Bernués.

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Los trabajos en el flanco derecho del incendio centran las tareas para extinguir un fuego que se han convertido en una "batalla de desgaste", según el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho.

Aunque que el incendio avanza "mucho más lentamente" que en jornadas anteriores, todavía quedan "días de trabajo", ha explicado.

Según Biendicho, ya está perimetrado un 50 % del conjunto del incendio y el fuego solo ha afectado a masa forestal. En él trabajan 22 medios aéreos y alrededor de 500 personas.

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Los Bomberos de la Generalitat han informado de que las tareas de extinción del incendio que se ha originado poco después de las cuatro de la tarde en Castellví de la Marca (Barcelona), que ha afectado a unas 8 hectáreas, evolucionan favorablemente.

Los servicios de extinción trabajan con 42 dotaciones terrestres y quince aéreas en este fuego, que ha obligado a confinar de manera preventiva cuatro urbanizaciones -Pla de Manlleu, La Moixeta, Les Pinedes Altes y la Talaia Mediterrània- en las que hay domiciliadas unas 170 personas.

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En Andalucía, el dispositivo antiincendios Infoca ha activado este miércoles tres medios aéreos en apoyo a los terrestres -28 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y una autobomba- para combatir un fuego declarado en un paraje de El Pinar (Granada).

Y en Galicia, un incendio forestal que se ha iniciado esta tarde en Taboadela (Lugo) afecta a una superficie de unas 20 hectáreas, según la Consellería gallega de Medio Rural; para su extinción se han movilizado dos técnicos, nueve agentes, trece brigadas, once motobombas, cuatro palas, dos unidades técnicas de apoyo, cinco helicópteros y cuatro aviones.

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El operativo de extinción de incendios forestales ha controlado y bajado de nivel 2 a 0 el fuego declarado hoy sobre las cinco de la tarde en Pancorbo (Burgos) y que afectaba a la vía férrea entre Burgos y Miranda de Ebro, en la que el tráfico se ha reanudado.

Burgos afronta otros cuatro incendios: el que más medios moviliza por el momento es el iniciado sobre las 13:00 en Monasterio de Rodilla, cerca de la N-1, con doce medios activos entre terrestres y aéreos.

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Otro fuego se ha declarado a las 18:00 en Humada, con seis medios activos, y uno más en Criales a las 18:20, con tres medios activos.

Se ha controlado el iniciado este martes en Quisicedo, que llegó a movilizar una treintena de medios, aunque ahora solo se mantienen cuatro. EFE

(foto)