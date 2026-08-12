El eclipse solar acaba en España y 'morirá' en los próximos minutos sobre el Atlántico

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Madrid, 12 ago (EFE).- El esperado eclipse solar que ha ensombrecido España durante dos horas, hasta provocar una noche fugaz durante algo menos de dos minutos en gran parte del país, ha terminado ya y 'morirá' por completo durante los próximos minutos sobre el Océano Atlántico.

El norte de Galicia y de Asturias fueron los primeros en comprobar cómo la Luna comenzaba a 'morder' el Sol a las 19:30 (hora peninsular), y también los primeros en empezar a disfrutar de la fase de totalidad unos segundos después de las 20:26. La secuencia se ha repetido con muy pocos minutos de diferencia de oeste a este.

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Baleares ha despedido la fase de totalidad del eclipse en España a las 20:33 y ha comprobado también con muy pocos minutos de diferencia cómo la estrella empezaba a recuperar todo su brillo conforme se iba retirando la Luna, pero no ha podido volver a ver íntegramente el Sol porque cuando acabó la fase de parcialidad, la estrella, como en muchos lugares del este peninsular, ya se había puesto en el horizonte.

El fenómeno ha reunido a millones de personas en numerosos lugares del país, seleccionados y programados por las instituciones o improvisados por miles de personas, y ha motivado miles de desplazamientos a lo largo del día en busca de los mejores escenarios para disfrutar de un evento excepcional e histórico.

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El acontecimiento ha atraído a España además a miles de turistas y a numerosos científicos e investigadores de las principales agencias espaciales, que han realizado retransmisiones en directo para todo el mundo, numerosas actividades de divulgación, y experimentos para profundizar en el conocimiento del Sol y de las interacciones entre la estrella y la Tierra.

Tan esperado como milimétricamente previsto, el de hoy es el primer eclipse de Sol total visible en la península en más de cien años, y el primero también de un carrusel inédito que 'traerá' a España otro eclipse total el próximo 2 de agosto de 2027 y uno anular el 26 de enero de 2028. EFE

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(foto) (vídeo)