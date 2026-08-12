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Eclipse rural: del pastor galáctico con diploma de la NASA al cielo privilegiado de Porto

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Alberto Ferreras

San Agustín del Pozo (Zamora), 12 ago (EFE).- El eclipse total se ha observado en una amplia franja del medio rural peninsular, como el norte de Zamora, donde se han vivido experiencias únicas: el denominado 'pastor galáctico' ha disfrutado en familia del fenómeno astronómico desde su observatorio artesanal, con retransmisión en directo, y los vecinos de la remota población montañosa de Porto lo han hecho desde su privilegiado cielo 'Starlight'.

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En la comarca de Tierra de Campos, en la llanura cerealista adornada por palomares tradicionales, se localiza el pueblo zamorano de San Agustín del Pozo, donde se ubica el observatorio astronómico Orión.

Se trata de un punto de visión del firmamento construido hace 25 años de forma artesanal por el ganadero de ovino jubilado Joaquín Tapioles, conocido como el 'pastor galáctico', un entusiasta de la astronomía que de forma autodidacta ha ampliado conocimientos sobre el universo y hace dos décadas fue reconocido por la NASA por su contribución a la observación del impacto de una sonda con un cometa.

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Tras esa experiencia y miles de personas a las que Joaquín Tapioles ha enseñado en las dos últimas décadas el cielo estrellado desde su observatorio astronómico, el 'pastor galáctico' ha querido vivir la ocultación del Sol por la Luna desde su refugio, sin más compañía que la de su familia, pero ofreciendo detalles del acontecimiento astronómico en directo a través de sus redes sociales.

Hace un año una agencia de viajes le ofreció que una treintena de turistas estadounidenses lo vieran junto a él, pero ha renunciado a esos ingresos extra porque este eclipse total es, supone, "el único que va a ver en su vida", ha declarado a EFE desde su observatorio.

En Porto, una localidad zamorana limítrofe con las provincias de Ourense y León, el eclipse se ha visto desde las afueras de este pueblo situado en un valle entre las montañas sanabresas, algunos desde una pista forestal y los que han accedido en coches todoterreno o andando, desde el mirador y observatorio estelar de Peñas Blancas, a 1.700 metros de altura sobre el nivel del mar.

El alcalde, Francisco Blanco, ha explicado a EFE que en el pueblo se han dado cita unas 1.500 personas, lo que supone multiplicar por diez su población censada, muchos de ellos veraneantes.

Porto es el único municipio de la provincia de Zamora y uno de los pocos de España con certificado como destino turístico Starlight, una distinción que reconoce aquellos lugares con un cielo privilegiado para observar las estrellas, sin ninguna contaminación lumínica, por lo que algunos de los que han presenciado el eclipse tienen intención de observar también las Perseidas. EFE

aff/pcr/mam

(Foto)(Vídeo)

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