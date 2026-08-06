UdU pide que la crisis de Ceuta no se salde con nuevas concesiones agrarias a Marruecos

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Madrid, 6 ago (EFE).- La organización agraria española Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (UdU) ha reclamado este jueves que la respuesta del Gobierno y de la Comisión Europea (CE) a la crisis de Ceuta no se traduzca en "nuevas concesiones agrarias a Marruecos" que "refuercen su capacidad agroexportadora".

En concreto, ha defendido que no se amplíen los contingentes, las preferencias arancelarias o las facilidades de acceso al mercado europeo para productos agrícolas sensibles sin una evaluación previa de sus efectos sobre los productores comunitarios.

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También, que los fondos europeos o españoles no se utilicen para aumentar la capacidad agroexportadora de producciones marroquíes que compiten directamente con las españolas sin condiciones de reciprocidad social, ambiental y sanitaria.

Además, que se garantice una trazabilidad clara del origen, especialmente en los productos procedentes del Sáhara Occidental, y se corrijan las deficiencias detectadas en la publicación de datos aduaneros, y que se informe públicamente de cualquier nuevo acuerdo y que, de negociarse, se consulte al sector agrario español.

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En un comunicado, ha indicado que "la respuesta política a los gravísimos incidentes que sufrió Ceuta y, en menor medida, Melilla, debe concentrarse en la protección de las fronteras, la lucha contra las redes de tráfico de personas y una gestión ordenada de los flujos migratorios, sin trasladar sus costes al sector agrario".

Ha recordado que Bruselas manifestó en enero pasado su intención de "modernizar las relaciones comerciales con Marruecos, facilitar inversiones estratégicas y profundizar la cooperación en el sector agrícola", por lo que ha considerado "imprescindible" que el Gobierno y la CE "garanticen que el sector agrario no será utilizado como contrapartida dentro de un acuerdo más amplio".

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Ha apuntado que el campo no se fía de lo que se pueda acordar tras el precedente de la falta de información gubernamental en torno al Memorándum de Entendimiento en materia agrícola y agroalimentaria firmado entre España y Marruecos en diciembre del año pasado.

"Vamos a estar atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos y preparados para responder si se ponen en marcha medidas comerciales o económicas que perjudiquen a los productores españoles", ha concluido. EFE

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