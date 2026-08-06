Tres detenidos por la muerte de un lince ibérico en la provincia de Cuenca

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Cuenca, 6 ago (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a tres personas de 52, 59 y 50 años y ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la eliminación sistemática de depredadores silvestres tras localizar en abril de 2026 el cadáver de un lince ibérico abatido por disparos en el límite de los términos de Huelves y Barajas de Melo, en Cuenca.

El Instituto Armado ha informado en una nota de prensa de que efectivos del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca iniciaron la Operación 'Lincu' tras la localización de este ejemplar, cuyas primeras gestiones permitieron hallar en un coto de caza "numerosos" medios prohibidos y no selectivos como cepos, lazos, jaulas trampa, sustancias venenosas y mallas, además de cadáveres de especies protegidas, entre ellas gatos monteses y meloncillos.

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Según ha apuntado la Guardia Civil, las necropsias realizadas por el Centro de Investigación y Recuperación de Fauna Silvestre (CIARS) de Albaladejito determinaron que varios ejemplares habían sido abatidos con arma de fuego, encontrando similitudes entre ellos.

Los agentes constataron que los hechos "no eran aislados", sino que formaban parte de una actividad continuada durante más de un año para eliminar depredadores y favorecer las poblaciones de caza menor con el objetivo de obtener un mayor rendimiento económico del coto.

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Tras las correspondientes autorizaciones judiciales, los agentes realizaron entradas y registros en dos viviendas situadas en la finca en las que se intervinieron cinco armas de fuego, munición y documentación relacionada con los hechos.

La operación se ha saldado con tres detenidos, de 52, 59 y 50 años, un investigado de 33 años y dos personas jurídicas investigadas vinculadas a la gestión y explotación de la finca.

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A los encausados se les atribuyen, entre otros delitos, caza mediante medios prohibidos, caza de especies protegidas, caza no autorizada y pertenencia a organización criminal.

La investigación ha sido coordinada por la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Cuenca y dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Tarancón (Cuenca). EFE

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