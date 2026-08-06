Sale a la luz el manuscrito original de un cuento escrito por Lorca en 1928

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Sevilla, 6 dic (EFE).- La Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre editará una edición facsímil, ilustrada y numerada del cuento de Federico García Lorca 'La gallina. Cuento para niños tontos', cuyo manuscrito original se dará a conocer junto con la transcripción mecanoscrita con anotaciones del poeta.

Según ha explicado a EFE el presidente de la asociación, Alejandro Sanz, el manuscrito original del poeta está custodiado en los archivos de esta entidad y ahora se dará a conocer oficialmente en una edición limitada y sin precio de venta.

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Sanz ha concretado que el cuento, aunque lo escribió presumiblemente en el verano de 1928, se publicó por primera vez en la revista quincenal "5" en 1934.

Ha destacado la importancia de que sea la primera vez que se va a dar a conocer el manuscrito y la transcripción.

Además, se editará en una pequeña carpeta con ilustraciones de la bilbaína Carmen García Iglesias, escritora e ilustradora de libros infantiles y licenciada en Historia del Arte, que estudió dibujo publicitario en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid.

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El cantante Miguel Poveda, por su parte, se va a hacer cargo del coste de la edición para hacerla posible. EFE

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