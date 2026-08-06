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Los pediatras advierten que los menores llegados a Ceuta no pueden ser un "daño colateral"

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Madrid, 6 ago (EFE).- La Asociación Española de Pediatría (AEP) y la Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS) han reclamado este jueves que la protección de los niños, niñas y adolescentes que han llegado solos a Ceuta sea una "prioridad absoluta" y han advertido de que estos menores "no pueden convertirse, en ninguna circunstancia, en un daño colateral".

En un comunicado, ambas sociedades científicas expresan su preocupación por la situación de "especial vulnerabilidad" de los menores sin referente familiar que han llegado en las últimas semanas a la ciudad autónoma y recuerdan que todas las actuaciones deben regirse por el principio del interés superior del menor, reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación española.

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Los pediatras subrayan que el desplazamiento forzoso, la separación familiar y la exposición a situaciones traumáticas pueden tener consecuencias duraderas sobre la salud física y mental y el desarrollo de estos niños y adolescentes.

Y por ello piden que la respuesta institucional vaya más allá de atender las necesidades más inmediatas y garantizar entornos seguros y protectores.

Los médicos recuerdan que estos menores tienen los mismos derechos que cualquier otro niño y que su situación administrativa o migratoria no puede condicionar el acceso a la protección, la asistencia sanitaria, la educación o el acompañamiento que necesitan.

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La AEP y la SEPS reclaman una acogida "inmediata y digna", una evaluación individualizada de cada menor, atención sanitaria integral —incluida la salud mental— y mayor coordinación entre las administraciones para garantizar una respuesta solidaria y una atención de calidad.

Las dos sociedades científicas hacen un llamamiento a las administraciones para que actúen con "la máxima diligencia, coordinación y responsabilidad", situando siempre en el centro el interés superior del menor, y consideran "inaceptable" que los niños y adolescentes puedan ser instrumentalizados o utilizados como elemento de presión o negociación.

La Ciudad Autónoma de Ceuta atendía este miércoles a un total de 1.017 menores extranjeros no acompañados, una cifra que, según el Gobierno ceutí, refleja la "extraordinaria presión" que soporta el sistema de protección de menores, lo que ha obligado a habilitar nuevos espacios para su acogida.

Del total de menores atendidos, aproximadamente 750 ya habían accedido a Ceuta con anterioridad a las jornadas del 30 y 31 de julio. EFE

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