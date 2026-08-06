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La realidad insular en la creación musical: apego al territorio para hacer sonidos únicos

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Christian Afonso

Las Palmas de Gran Canaria, 6 ago (EFE).- La creación musical desde las islas, como Puerto Rico o Canarias, está viviendo un momento de eclosión gracias a su carácter único, apegado al territorio y su idiosincrasia, y a la "democratización" que han supuesto las redes sociales, según las raperas Villano Antillano y Sara Socas.

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En entrevista con EFE, Socas y Villano Antillano analizan lo que supone ser isleñas en su creación musical, con motivo de una conferencia que han impartido en Las Palmas de Gran Canaria en el marco del Culture & Business Pride, y coinciden en que los vínculos con el entorno que les rodea han influenciado sus composiciones.

Como algo "mágico" lo define la cantante y compositora puertorriqueña, por ese "contacto constante con los elementos".

"En esta vida me tocó ser isleña, voy a ser isleña hasta que me muera, salí de una isla, me crié en el mar... y siento que la naturaleza tiene mucho ritmo también, es muy musical: los sonidos del agua, el viento (...) y eso te hace tener como un instinto, una magia", explica.

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Ello, reconoce, le ha formado como artista y le hizo apreciar cosas que cree que otras personas que no saben lo que es vivir en una isla quizás no son capaces de valorar.

Socas le da la razón en que existe un "arraigo con la naturaleza" al que un isleño está habituado, con las características que son propias de un territorio insular.

"El rollo de la isla, del ritmo, de esa tranquilidad, del aplatanamiento, como nos dicen aquí. Son cosas que creo te van forjando como persona y, al final, todo lo que te forje como persona se nota en el arte que hagas también", ahonda la joven de Tegueste, en Tenerife.

Pese a todo lo bueno que les aporta el hecho de vivir en una isla, también existen dificultades que no desdeñan. Por ejemplo, un acceso "limitado" a muchas cuestiones que vienen de fuera, o que solo pueden darse en puntos más cercanos a las grandes ciudades del continente.

"España al final, pues también como la mayoría de países, está centralizado. O sea, todo es en Madrid, todos los eventos tienen lugar en Madrid", remarca Sara Socas.

La rapera canaria recuerda que "siempre" ha habido buenos cantantes en las islas, pero que era difícil conseguir salir del archipiélago y llegar a ser conocido fuera de sus fronteras, algo que ha cambiado drásticamente en los últimos años.

Y eso ha sido gracias a las redes sociales, apunta Socas, que han permitido a muchos artistas mostrarse al gran público sin necesidad de desplazarse a las ciudades que, históricamente, han sido el epicentro de la creación artística a gran escala. Es lo que ha venido a llamar la "democratización" de la música.

Ahora, alguien puede subir un vídeo a las redes sociales, comenta, "da igual dónde sea", y que cualquier persona del mundo "lo pueda ver, lo pueda escuchar y le pueda llamar la atención". Ese ha sido el verdadero motivo por el cual la música hecha en Canarias, o en cualquier otro sitio alejado de lo 'mainstream' ha podido triunfar últimamente.

También esa democratización se lleva al éxito de géneros o de formas de expresar los sentimientos que hasta ahora no habían tenido tanto hueco dentro de una industria que buscaba lo que más éxito les deparaba.

Así, han surgido temáticas que, para Villano Antillano, dependen también del contexto sociohistórico de cada territorio, como es su propio caso. Parte de su música sale del "sentido de pertenencia" a un pueblo, Puerto Rico, que siempre ha estado "totalmente subyugado" a una "potencia imperialista", y eso le hace "apreciarlo más".

Cree que eso también ha podido influir en que Puerto Rico sea un territorio fecundo de artistas de gran éxito como Bad Bunny, Anuel AA, Ricky Martin, Daddy Yankee u Olga Tañón.

"Hay como un campo sonoro bien saturado en Puerto Rico. Crecemos con mucha música, con mucho arte, con mucha miseria también, que nos empuja a hacer esas cosas", ensalza la rapera puertorriqueña.

También que haya toda esa cantidad de artistas se ha retroalimentado para que surjan nuevas voces exitosas: "Es como un barómetro bien fuerte y bien exigente de cómo para destacar supra, supra, tienes que dar algo nuevo, algo que no se ha visto antes".

Algo que parece contrastar con la visión de Sara Socas y cómo los artistas canarios se apoyan entre sí para llegar más lejos, como ha ocurrido con el éxito de Quevedo, al albur del cual muchos artistas canarios han podido también sobresalir, y que ha puesto al archipiélago en el mapa mundial de la música.

Y es que las islas están de moda en el panorama musical. Quizás sea su ritmo de vida o su conexión con la naturaleza lo que las hagan tan especial, como plantean Villano Antillano y Sara Socas. EFE

(foto)

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