La Policía registra con el detenido el bar en el que este mató a un joven en València

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València, 6 ago (EFE).- La Policía Nacional ha acudido este jueves al bar de València donde un hombre de 62 años mató ayer a un joven de 20 y ha realizado en presencia del detenido, que es el dueño del local, un registro del mismo para avanzar en la investigación de este crimen.

El detenido, que tras cometer el homicidio confesó el crimen en una llamada al 091, no está previsto que pase este jueves a disposición judicial, según ha informado la Policía Nacional a EFE.

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Tras la confesión telefónica del hombre, sobre las 09:30 horas de ayer miércoles, agentes del grupo de Homicidios y Policía Científica se trasladaron al lugar de los hechos, un bar de la calle de los Hierros de València, en el distrito de Marítim, y le detuvieron.

El detenido es el dueño del local, llamado 'La Esquina Tropical', donde se vende comida típica colombiana.

La víctima mortal es un joven de 20 años, de nacionalidad colombiana, al igual que el agresor, y murió tras recibir un golpe en la cabeza con un objeto contundente metálico que fue encontrado en el lugar de los hechos.

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El grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se ha hecho cargo de las investigaciones. EFE