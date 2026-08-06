IU tacha a Infantino de "lacayo de Trump" y cuestiona celebrar el mundial con Marruecos

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Madrid, 6 ago (EFE).- El portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha asegurado que un mundial de fútbol organizado por un "lacayo de Trump", refiriéndose al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no reúne garantías para celebrarse en Marruecos y ha pedido suspender las actividades que se desarrollan para organizar esta cita en 2030.

En una entrevista en TVE, Santiago ha afirmado que el mundial es "un espacio de amistad" y debe ser un lugar de encuentro, por lo que cree que tras el episodio vivido en Ceuta, con la llegada masiva de migrantes, no se puede mantener este tipo de actividades con Marruecos, al que acusa de lanzar "un ataque híbrido" contra nuestro país y de ser un régimen autoritario que no respeta los derechos humanos.

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Por tanto, el dirigente de IU ha reclamado suspender con Marruecos la organización del Mundial de 2030, que se lleva a cabo conjuntamente con España y Portugal, "hasta que se garanticen los derechos humanos y el respeto a la soberanía española".

El portavoz de IU ha explicado que su grupo presentará una proposición no de ley para abrir este debate en el Congreso y que buscarán que salga adelante con el consenso unitario de la Cámara.EFE

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