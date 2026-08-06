El ala-pívot Tornike Shengelia se desvincula del Barça tras abonar su cláusula de salida

Barcelona, 6 ago (EFE).- El ala-pívot Tornike Shengelia se ha desvinculado del Barça tras abonar los cerca de un millón de euros de la cláusula de salida presente en su contrato, que vencía el 30 de junio de 2029, según anunció este jueves el club catalán. EFE
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