Ceuta valora como "respaldo institucional y moral" la recepción del rey a Juan Vivas

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Ceuta, 6 ago (EFE).- El Gobierno de Ceuta ha valorado este jueves como un "respaldo institucional y moral" que el rey Felipe reciba esta tarde al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el palacio de Marivent, en Palma, para analizar la crisis migratoria que ha sufrido la ciudad autónoma.

Fuentes del Ejecutivo ceutí han señalado a EFE que la recepción supone un gesto de "sensibilidad, cercanía y permanente atención" que tiene el rey y que "siempre ha demostrado con Ceuta y que ahora se vuelven a poner de manifiesto".

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Las mismas fuentes han afirmado que el rey "siempre ha llamado a Juan Vivas cada vez que hay un momento complicado y presta una especial atención a lo que tiene que ver con la ciudad".

Por ello, se ha interpretado esta audiencia como un "gesto que constituye un respaldo institucional y moral que tiene un enorme valor para los ceutíes en unos momentos especialmente complejos, además de una muestra del compromiso e interés del rey por todo lo que acontece en la ciudad", han añadido a EFE.

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Según informó este miércoles la Casa Real, la reunión se desarrollará a las seis de la tarde, pocas horas antes de que el jefe del Estado inicie su viaje a Colombia para la toma de posesión del nuevo presidente.

El rey ha seguido durante estos días con preocupación la situación vivida en Ceuta y ha mantenido conversaciones telefónicas con su presidente.

El pasado 1 de agosto expresó además su "preocupación e indignación" por los "graves" acontecimientos ocurridos en Ceuta, y también en Melilla. EFE