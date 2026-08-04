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Ingresados en Mallorca dos migrantes de una patera en la que iban otros 19 desaparecidos

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Palma, 4 ago (EFE).- Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado esta madrugada de una patera a 12,68 millas al suroeste de Mallorca a 2 personas de origen magrebí, trasladadas al hospital con signos de deshidratación y desnutrición, y en la que podrían haber ido en total 19 personas, según los propios atendidos.

El rescate ha sido alrededor de las 3.00 horas de la madrugada y los dos migrantes han sido evacuados al Hospital Universitario Son Espases, en Palma, para recibir asistencia, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

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Según los ocupantes de la embarcación, llevan 15 días a la deriva y viajaban a bordo 19 personas en total.

En el rescate han intervenido Salvamento Marítimo y la sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del Puerto de Palma.

En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares y contabilizadas por EFE, han llegado al archipiélago 210 pateras con 3.920 inmigrantes en situación irregular.

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En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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