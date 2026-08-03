Vox pide la comparecencia de Albares y de la directora del CNI en el Senado por la crisis migratoria en Ceuta

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Vox ha registrado en el Senado una batería de iniciativas para reclamar al Gobierno toda la documentación e información de la que disponía antes de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta y ha solicitado las comparecencias del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro Llamazares, para dar explicaciones sobre la gestión de la crisis.

En concreto, el senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo reclama una copia de las comunicaciones mantenidas entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los ministerios competentes, el CNI, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y las autoridades marroquíes; así como de aquellas comunicaciones previas que pudieran contener alertas, previsiones o cualquier información destinada a anticipar y evitar la situación.

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Además, Vox ha solicitado las comparecencias del ministro de Asuntos Exteriores y de la directora del CNI para que informen sobre las consecuencias que, a su juicio, ha tenido esta crisis para la seguridad nacional y de las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la situación.

¿Y EL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL?

En esta línea, la formación de Santiago Abascal quiere conocer si el Consejo de Seguridad Nacional fue convocado tras el aumento de la presión migratoria en la frontera y qué contactos mantuvo el Ejecutivo con Marruecos antes de los hechos registrados el pasado jueves.

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Por otro lado, la formación pregunta al Ejecutivo por el número de incidentes de seguridad registrados durante la crisis, las detenciones practicadas y los refuerzos desplegados en Ceuta y Melilla.

Por último, Vox quiere saber qué medidas prevé adoptar el Gobierno para garantizar la seguridad de la población, así como si contempla el despliegue de unidades del Ejército en los núcleos urbanos y en la frontera en caso de que no pueda garantizar la seguridad.

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