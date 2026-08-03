Una bacteria permite anticipar hasta tres años la recaída del cáncer colorrectal

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Barcelona, 3 ago (EFE).- La detección de la bacteria 'Fusobacterium' en las heces de pacientes operados de cáncer colorrectal permite anticipar una posible recaída hasta tres años antes de que ocurra, según los primeros resultados de un estudio liderado por el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) de Barcelona.

El proyecto FUSOMAP, el mayor estudio europeo sobre la microbiota, el conjunto de microorganismos que viven en nuestro cuerpo, en este tipo de tumores, ha analizado a 740 pacientes para demostrar que la presencia de este microorganismo define un subtipo de cáncer más agresivo y con mayor riesgo de recurrencia.

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En un comunicado, el Instituto ha difundido este lunes que la investigación, publicada en la revista científica 'ESMO Open', ha contado con la participación de nueve hospitales españoles y revela que uno de cada cinco pacientes operados presenta tumores positivos para esta bacteria en el momento de la cirugía.

El hallazgo más relevante reside en la persistencia de la bacteria en la microbiota intestinal tras la intervención, ya que su detección longitudinal en las heces funciona como un biomarcador para identificar precozmente a los pacientes en riesgo.

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La oncóloga médica del Hospital Universitario Vall d'Hebron y coautora del estudio, Elena Élez, ha subrayado en el comunicado que esta capacidad de detección con hasta tres años de margen abre una ventana de oportunidad estratégica para la vigilancia clínica.

Hasta ahora, el método médico para clasificar a los pacientes según el riesgo de sufrir una enfermedad se basaba en factores clínicos y anatómicos que tienen una capacidad limitada para predecir qué pacientes se beneficiarán realmente de la quimioterapia tras la cirugía.

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El investigador principal del estudio y jefe de Oncología Molecular del VHIO, Paolo Nuciforo, ha señalado en el comunicado que estos resultados refuerzan el potencial de la microbiota para avanzar hacia una medicina personalizada en el tratamiento del cáncer colorrectal.

La detección de la bacteria ayudará a los especialistas a ajustar las estrategias de vigilancia y evitar tanto los sobretratamientos como los procedimientos insuficientes, optimizando el uso de la quimioterapia realizada después de la cirugía u otro método principal.

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Según la primera autora del artículo e investigadora del VHIO, Garazi Serna, los datos prueban que los tumores con presencia de 'Fusobacterium' muestran una menor respuesta del sistema inmunitario y de los fármacos quimioterápicos tradicionales.

El proyecto ha contado con financiación de la Fundación Mutua Madrileña, el Instituto de Salud Carlos III y el Cancer Resarch UK (Reino Unido), y sus autores subrayan en el comunicado la necesidad de validar estos modelos antes de su aplicación en la práctica clínica. EFE

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