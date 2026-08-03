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Tasarte, en Gran Canaria, vuelve a ser el punto más caluroso de España: 43,8 grados

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Las Palmas de Gran Canaria, 3 ago (EFE).- El barrio de Tasarte, en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), ha sido el punto de toda España que ha registrado la temperatura más alta este lunes, con 43,8 grados a las 15:10 horas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las tres máximas las han copado distintas estaciones que tiene la Aemet dispuestas en Gran Canaria, ya que el segundo punto con mayor temperatura de todo el país hoy ha sido Lomo de Pedro Alfonso, en las medianías del municipio de San Bartolomé de Tirajana, con 42,2 grados, y el tercero, Agüimes, con 41,2 grados anotados poco antes de las tres de la tarde.

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Esta ha sido otra jornada de intenso calor en la isla de Gran Canaria, cuyas vertientes sur, este y oeste, así como la zona de cumbres, se encontraban en aviso rojo de la Aemet por temperaturas que localmente podían superar los 40 grados, como finalmente ha ocurrido.

Tasarte ya se había convertido este domingo en el punto más caluroso de todo el país, con mercurios que marcaron 44,4 grados de máxima, aunque hoy no ha llegado a superar esa barrera de los 44 grados.

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También se quedaron rondando los 40 grados, pero sin alcanzarlos, la estación de la Aemet de Las Tirajanas, en San Bartolomé de Tirajana -39 grados-, mientras que la del Llano de Los Loros, en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), se quedó en los 38,5 grados alcanzados a las 13:50 horas de hoy.

Además, salvo Izaña (Tenerife) y Teror (Gran Canaria), ninguna de las estaciones que tiene la Aemet en todo el archipiélago registró mínimas por debajo de los 20 grados, lo que ha supuesto una nueva noche tropical en Canarias.

La Aemet mantiene para este martes los avisos de nivel naranja en las vertientes sur, este y oeste de Gran Canaria, y los lleva también hasta la vertiente oeste y las cumbres de La Palma, donde se espera que pueda haber temperaturas que superen los 37 grados de máxima durante la jornada. EFE

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