Rober cree que le puede dar "verticalidad y descaro" al Albacete

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Albacete, 3 ago (EFE).- Rober González, último fichaje del Albacete, ha opinado en declaraciones a los medios oficiales de su nuevo club que puede darle "verticalidad, descaro y trabajo" al equipo albaceteño.

González, de 25 años y exjugador del Nec Nimega, Zaragoza, Las Palmas y Betis, entre otros conjuntos, cree que sus características, como "el último pase o romper líneas" aportará mucho a la escuadra manchega.

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Se ha mostrado "contento" por llegar a "un sitio ilusionante" que siente "como una familia por lo unido que está el vestuario", lo que ha denominado como "lo principal para competir en esta liga", en referencia a la Segunda División.

En esa línea, ha expresado gratitud hacia los que han hecho posible su incorporación por dos temporadas al Albacete ya que "uno, como jugador, quiere sentir el cariño que me han mostrado a mí tanto el club como el técnico".

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De hecho, ha relatado que habló con su nuevo entrenador, Alberto González, a quien conoce porque "fue una de las personas que me llevaron al Betis en su día", motivo por el que "tengo mucha confianza en él".

Ha prometido "dar el cien por cien" por la camiseta blanca y "aportar todo lo que pueda dar en distintas aspectos" para "conseguir los objetivos que nos marquemos", ha finalizado. EFE

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