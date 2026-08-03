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Puerta y Salinas se suman a la pretemporada del Racing tras el Mundial y el Europeo sub-19

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Santander, 3 ago (EFE).- El centrocampista colombiano Gustavo Puerta y el defensa cántabro Jorge Salinas se han incorporado este lunes a la pretemporada del Real Racing Club tras disputar, respectivamente, la Copa del Mundo con Colombia y el Campeonato de Europa sub-19 con España, selección que se proclamó campeona.

Ambos futbolistas han formado parte de la sesión de entrenamiento celebrada en el campo Santi Gutiérrez Calle de las Instalaciones Nando Yosu, en el primer entrenamiento del Racing tras los dos encuentros amistosos disputados frente al Wolverhampton en Inglaterra.

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Gustavo Puerta vuelve a Santander tras haber jugado como titular los cinco encuentros que la selección colombiana disputó en el Mundial, hasta alcanzar los octavos de final.

Por su parte, Jorge Salinas participó en cuatro de los cinco partidos de España en el Campeonato de Europa sub-19, incluida la final en la que el combinado español se proclamó campeón.

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El entrenamiento no contaba con la presencia del extremo gambiano Suleiman Camara que, tras haber jugado uno de los amistosos en Inglaterra, ha sido traspasado al SK Slovan de Bratislava, equipo de la primera división eslovaca.

Así, el conjunto cántabro afrontará este viernes los dos últimos compromisos de su preparación estival, después de haberse medido ya a la Real Sociedad, Osasuna, Athletic Club y Wolverhampton.

El primero de esos encuentros se disputará a las 11.30 horas frente al Sporting de Gijón en los Campos de Sport de Astillero.

Ese mismo día, a las 19.30 horas, el conjunto dirigido por José Alberto recibirá al Deportivo Alavés en los Campos de Sport de El Sardinero, donde se celebrará la tercera edición del Trofeo Nando Yosu.

El Racing, que comenzó la pretemporada el 13 de julio, debutará en la temporada 2026-2027 de Primera División el domingo 16 de agosto, cuando recibirá al Villarreal en los Campos de Sport de El Sardinero a partir de las 17.00 horas. EFE

aas/ppc/og

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