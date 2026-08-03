Montalvo, Riera, Barón y Andrea Pérez, en la lista de España para los Europeos de Trial

Guardar

Madrid, 3 ago (EFE).- La selección española de trial anunció este lunes la lista de 21 ciclistas que representarán a España en los Europeos que se disputarán del 7 al 9 de agosto en Valberg (Francia), una expedición de la que formarán parte los vigentes campeones Alejandro Montalvo, Vera Barón y Andrea Pérez.

Según avanzó la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) en un comunicado, el combinado nacional tratará de "igualar o mejorar" la participación del equipo el año pasado en Aarhus (Dinamarca), donde obtuvo 10 medallas y donde tanto Alejandro Montalvo (élite 20”) como Vera Barón (élite) y Andrea Pérez (júnior) conquistaron el maillot continental.

PUBLICIDAD

Javier Alonso, seleccionador de España, ha dispuesto para la ocasión un equipo compuesto por un total de 21 pilotos que pelearán por mantenerse como una de las grandes potencias de la disciplina.

En categoría élite 20” competirán Alejandro Montalvo, vigente campeón del mundo y de Europa, Borja Conejos, Eloi Palau y Martí Riera, mientras que en élite 26” lo harán Julen Sáenz de Ormijana, Daniel Barón, Martí Vayreda, Daniel Cegarra y Toni Guillén.

PUBLICIDAD

Entre las mujeres élite, la selección española contará con Alba Riera y Vera Barón, vigentes campeonas del mundo y de Europa, que estarán acompañadas por Laia Esquís.

En categoría júnior, Travis Asenjo, Beñat Segurola, Guillem Montoya, Álex Rodríguez y Álvaro Giménez competirán en 20” y Guim Jódar y Álvaro Micol lo harán en 26”.

PUBLICIDAD

La vigente campeona del mundo y de Europa, Andrea Pérez, tratará de defender título entre las chicas júnior, donde también competirá la medallista europea y mundial Yun Vilajosana.

El viernes 7 de agosto tendrán lugar las semifinales de las categorías élite y el sábado 8 se disputarán las semifinales de los júnior y las finales élite. Finalmente, el domingo 9 estará dedicado íntegramente a las finales júnior, informó la RFEC. EFE

PUBLICIDAD