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Independiente sigue imparable en Ecuador y Barcelona deja mal parado a su técnico Farías

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Guayaquil (Ecuador), 2 ago (EFE).- Independiente del Valle venció este domingo por 1-0 a Deportivo Cuenca y con 58 puntos domina con 19 puntos de ventaja sobre su primer perseguidor la liga ecuatoriana, en la que Barcelona empató 1-1 con Leones del Norte y dejó en una incómoda situación al entrenador venezolano César Farías debido a los decepcionantes resultados.

El delantero juvenil Juan Riquelme Angulo anotó el gol del triunfo del equipo del Valle, por lo que su equipo conservó una ventaja en el primer puesto de 19 puntos sobre el segundo de la clasificación, Universidad Católica.

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Mientras Independiente del Valle incrementa en cada fecha la posibilidad para retener el título ecuatoriano que ganó el año pasado, la derrota alejó de los primeros lugares al cuadro cuencano, pues quedó en el octavo puesto, con 31 puntos y sufrió la expulsión del argentino Patricio Boolsen en el minuto 86.

El empate dejó quinto a Barcelona, con 35 unidades, fruto de un discreto nivel de juego, aunque terminó salvando el empate con anotación del paraguayo Sergio Díaz, a 12 minutos del final, pues Leones del Norte, debutante en la primera división, trabajó mejor y anotó a través del argentino Patricio Madero.

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Macará dio un paso fundamental en procura de un cupo para la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana de 2027 al imponerse por 2-1 a Guayaquil City. De esta forma alcanzó el tercer puesto con 38 unidades.

El uruguayo Franco Posse anotó para Macará y es el goleador absoluto, con 11, y el argentino Agustín Campana anotó y selló la victoria, mientras Edinson Mero descontó para Guayaquil City, que sufrió la expulsión de Júnior Ayoví en el minuto 10 y en Macará fue expulsado el argentino Matías Miranda en el 39.

Aucas quedó cuarto con 38 puntos tras vencer por 0-2 a Emelec, pero con inferior saldo goleador que Macará. Universidad Católica goleó por 5-0 a Técnico Universitario y con 39 unidades es segundo.

La vigésima tercera fecha concluirá este lunes con el partido entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Delfín. EFE

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