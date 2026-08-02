Temen una presión turística perjudicial del castañar de El Tiemblo tras salvarse del fuego

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Ávila, 2 ago (EFE).- La Plataforma Salvemos El Castañar ha expresado su preocupación por el futuro del Castañar de El Tiemblo (Ávila), el enclave natural que logró salvarse del incendio de Burgohondo, al temer que tras la destrucción de buena parte del entorno aumente la presión turística sobre este bosque milenario hasta poner en riesgo su conservación.

Ana Riviejo, uno de sus miembros, ha explicado a EFE que durante estos días sienten una mezcla de alivio porque las llamas no alcanzaron el castañar pero también de "muchísima preocupación" por lo que pueda ocurrir a partir de ahora.

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"Esperemos que no cojan el Castañar como una tabla de salvación económica con una visión 'cortoplacista'. Se habrá salvado de las llamas pero no del resto. No se salvará del peligro de dejar de ser un bosque vivo", ha advertido.

El incendio, considerado el mayor de la historia de España por superficie calcinada, dejó las llamas a poco más de un kilómetro del Castañar de El Tiemblo. La actuación del operativo de extinción y el apoyo de vecinos voluntarios resultó decisiva para impedir que el fuego alcanzara este espacio de alto valor ecológico, integrado en la Reserva Natural del Valle de Iruelas, la Red Natura 2000 y la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

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Tras la emergencia, el propio alcalde de El Tiemblo, Arturo Varas, calificó el Castañar como la "joya de la corona" y destacó el esfuerzo realizado para proteger este enclave mientras el resto del municipio sufría las consecuencias del avance del incendio.

Sin embargo, la plataforma considera que el principal riesgo comienza ahora. Constituida en 2017 para reclamar una gestión sostenible del espacio, recuerda que ya antes del incendio denunciaba una elevada afluencia de visitantes incompatible con la conservación del bosque.

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Riviejo ha señalado que el Castañar ocupa apenas 1,34 kilómetros cuadrados y alberga ejemplares centenarios y milenarios, por lo que considera imprescindible implantar un modelo de uso turístico racional.

"En un día de otoño puede haber 2.000 personas dentro. Eso no permite la vida de un bosque", ha lamentado al tiempo que ha defendido sistemas de regulación similares a los existentes en otros espacios naturales como el Hayedo de Montejo de la Sierra (Madrid).

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La preocupación de la plataforma aumenta después de que el incendio haya arrasado prácticamente la totalidad de la Reserva Natural del Valle de Iruelas, lo que podría convertir al Castañar en el principal reclamo natural de la zona. "Ahora mismo es un oasis en medio de todo. Se ha convertido en un símbolo de resistencia y de esperanza para el pueblo", ha afirmado.

En este sentido, Riviejo ha insistido en que la recuperación económica de la comarca no puede hacerse a costa de la conservación del bosque. "Nos queda mucho trabajo por delante. Ojalá me equivoque, pero tememos que ahora se abuse todavía más de este enclave natural", ha concluido.

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