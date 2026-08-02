Quinto día del incendio de Fermoselle (Zamora): Los medios operan en el Duero fronterizo

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Palazuelo de Sayago (Zamora), 2 ago (EFE).- El quinto día de trabajos de extinción del incendio forestal de Fermoselle (Zamora) se afronta con una cuarentena de medios activos este domingo por la mañana que centran su trabajo especialmente en la zona de los Arribes del Duero, en el tramo del río fronterizo con Portugal, donde ayer por la tarde se produjo una reactivación en Mámoles que obligó a redoblar esfuerzos para que horas después quedara controlada.

El fuego se encuentra estabilizado después de que las condiciones meteorológicas durante la última noche hayan sido favorables y permitido combatir el fuego con el regado de con agua de las carrocetas y una línea de trabajo 'a dos pies', consistente en abrir cerca del fuego una franja de terreno muy estrecha de la que se quita toda la maleza con herramientas de mano, han informado fuentes del operativo.

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La directora técnica de extinción de la jornada, Mar Lejárraga, ha explicado que tras esos trabajos en la zona más escarpada y complicada de los Arribes del Duero el perímetro se encuentra mayormente estabilizado, aunque con posibilidades de reproducción en el entorno de Mámoles, donde se centran los trabajos de los medios, tanto aéreos como terrestres.

A lo largo del día se espera que la situación pueda complicarse por la subida de las temperaturas, la menor humedad y, sobre todo, el aumento de velocidad del viento, que puede provocar reactivaciones en la zona de los Arribes del Duero a la altura de Mámoles.

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Poco antes del mediodía de este domingo, trabajan en las labores de extinción un técnico, ocho agentes medioambientales, seis cuadrillas terrestres, tres helitransportadas, cinco autobombas, tres retenes de maquinaria, dos medios aéreos y once dotaciones de bomberos. EFE

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