Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Quinto día del incendio de Fermoselle (Zamora): Los medios operan en el Duero fronterizo

Guardar

Palazuelo de Sayago (Zamora), 2 ago (EFE).- El quinto día de trabajos de extinción del incendio forestal de Fermoselle (Zamora) se afronta con una cuarentena de medios activos este domingo por la mañana que centran su trabajo especialmente en la zona de los Arribes del Duero, en el tramo del río fronterizo con Portugal, donde ayer por la tarde se produjo una reactivación en Mámoles que obligó a redoblar esfuerzos para que horas después quedara controlada.

El fuego se encuentra estabilizado después de que las condiciones meteorológicas durante la última noche hayan sido favorables y permitido combatir el fuego con el regado de con agua de las carrocetas y una línea de trabajo 'a dos pies', consistente en abrir cerca del fuego una franja de terreno muy estrecha de la que se quita toda la maleza con herramientas de mano, han informado fuentes del operativo.

PUBLICIDAD

La directora técnica de extinción de la jornada, Mar Lejárraga, ha explicado que tras esos trabajos en la zona más escarpada y complicada de los Arribes del Duero el perímetro se encuentra mayormente estabilizado, aunque con posibilidades de reproducción en el entorno de Mámoles, donde se centran los trabajos de los medios, tanto aéreos como terrestres.

A lo largo del día se espera que la situación pueda complicarse por la subida de las temperaturas, la menor humedad y, sobre todo, el aumento de velocidad del viento, que puede provocar reactivaciones en la zona de los Arribes del Duero a la altura de Mámoles.

PUBLICIDAD

Poco antes del mediodía de este domingo, trabajan en las labores de extinción un técnico, ocho agentes medioambientales, seis cuadrillas terrestres, tres helitransportadas, cinco autobombas, tres retenes de maquinaria, dos medios aéreos y once dotaciones de bomberos. EFE

aff/rjh/msp

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuándo se cobra el paro en agosto de 2026: día que paga CaixaBank, ING, BBVA...

El SEPE tiene fijada una fecha de referencia para el abono de las prestaciones por desempleo, aunque el día exacto del ingreso varía según el banco

Cuándo se cobra el paro en agosto de 2026: día que paga CaixaBank, ING, BBVA...

Sentadilla sumo, un ejercicio muy bueno para fortalecer los glúteos, las piernas y trabajar la movilidad de la cadera

Es una variante que involucra los aductores y mejora la potencia del tren inferior

Sentadilla sumo, un ejercicio muy bueno para fortalecer los glúteos, las piernas y trabajar la movilidad de la cadera

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 2 agosto

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 2 agosto

Fronteras distintas, preocupaciones diferentes: por qué 22 países de la UE firmaron una carta señalando la política migratoria de España y cinco decidieron quedarse al margen

La iniciativa impulsada por Italia tras la crisis de la ciudad autónoma ha hecho visible un cambio político que comenzó con la crisis de refugiados de 2015 y que hoy une a gobiernos con realidades muy distintas en torno a una misma visión sobre el control de la inmigración irregular

Fronteras distintas, preocupaciones diferentes: por qué 22 países de la UE firmaron una carta señalando la política migratoria de España y cinco decidieron quedarse al margen

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: ya son 72 los cadáveres recuperados en el mar

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha insistido en que España cuenta con el respaldo de la Unión Europea a la hora de lidiar con la reciente crisis migratoria desatada en Ceuta y sus consecuencias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: ya son 72 los cadáveres recuperados en el mar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Fronteras distintas, preocupaciones diferentes: por qué 22 países de la UE firmaron una carta señalando la política migratoria de España y cinco decidieron quedarse al margen

Fronteras distintas, preocupaciones diferentes: por qué 22 países de la UE firmaron una carta señalando la política migratoria de España y cinco decidieron quedarse al margen

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: ya son 72 los cadáveres recuperados en el mar

Ayuso acusa a lo bomberos en huelga de “intoxicar” en lugar de apagar fuegos: “Deberían haber estado trabajando como el resto de sus compañeros”

Detenido en Gipuzkoa un joven de 17 años como referente en España de la red extremista 764: difundía amenazas de tiroteos y ataques armados para generar alarma social

La crisis de Ceuta, en cinco claves: de las falsas promesas de asilo a la avalancha de 60.000 personas y el papel de Marruecos

ECONOMÍA

Cuándo se cobra el paro en agosto de 2026: día que paga CaixaBank, ING, BBVA...

Cuándo se cobra el paro en agosto de 2026: día que paga CaixaBank, ING, BBVA...

Marruecos tiene salario mínimo y vacaciones pagadas, pero muchos trabajadores ni cotizan ni tienen contrato

Es oficial: el Gobierno da a las empresas tres días más para comunicar el cese de un empleado

Hasta 600 euros por un día de playa en Italia, el país europeo donde el 43% de la arena es privada y bañarse en el mar es un negocio de millones de euros

Una casa a 1 euro para reformar o un piso de lujo en una gran capital: la mejor inversión inmobiliaria según un experto

DEPORTES

Honda mima a Fernando Alonso: “Queremos darle lo que él quiere”

Honda mima a Fernando Alonso: “Queremos darle lo que él quiere”

Iris Tió y las dos platas para España en el Europeo de natación artística: al ritmo de Led Zeppelin en el mixto y de TsarB en el dúo libre femenino

Jódar aterriza en el top 20 del ranking ATP: es el único tenista en conseguirlo durante su primera temporada como profesional

El gesto de Cucurella con un cartero de Horsham: el lateral le dejó coger su medalla de campeón del mundo

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington