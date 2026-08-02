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Normalidad en las carreteras españolas en el primer domingo de agosto

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Madrid, 2 ago (EFE).- La situación en las carreteras españolas es tranquila en este primer domingo de agosto, con pocas retenciones, según ha informado este domingo la Dirección General de Tráfico (DGT).

En su boletín de primera hora de la tarde, la DGT ha informado de tráfico lento en la entrada a Cádiz por la A-4, en los entornos del Marquesado y San Fernando.

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Además, en Jaén en la A-44 a su paso por Cárchel en sentido norte y dirección a Bailén.

En Valencia hay retenciones en la A-3 en Contreras en ambos sentidos, en el acceso a Valencia también por la A-3 y en el entorno del Horiguilla.

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Según la DGT, en el resto de carreteras españolas se circula con total normalidad, pero piden precaución en estas jornadas de movimientos en la Operación salida. EFE

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