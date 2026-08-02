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Lewandowski sella primer doblete en la MLS, empate para Messi y derrota para Griezmann

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Chicago (EE.UU.), 1 ago (EFE).- El polaco Robert Lewandowski se estrenó en casa este sábado con un doblete en la victoria del Chicago Fire contra el Charlotte (2-1), en una jornada de la MLS en la que el español Brais Méndez amargó el regreso de Leo Messi con el Inter Miami y en el que el francés Antoine Griezmann se quedó sin gol en la derrota 2-3 de Orlando contra los Red Bulls.

Un total de 32.183 espectadores acudieron al Soldier Field de Chicago para el debut en casa de Lewandowski, y el ex del Barcelona respondió con un gran doblete para liderar la remontada del Fire.

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El español Pep Biel adelantó al Charlotte en el minuto 18, pero apenas pasaron 93 segundos antes de que Lewandowski empatara con un perfecto disparo raso de pierna derecha que fulminó al meta en el primer poste.

En la reanudación, el polaco completó su doblete personal al aprovechar una asistencia del finlandés Robin Lod para superar al portero con un gran remate cruzado dentro del área.

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Brais Méndez estropea el regreso de Messi

Un gol del español Brais Méndez en el minuto 85 decidió el empate 2-2 del Columbus Crew en el campo del Inter Miami en el regreso de Leo Messi con las Garzas tras tomarse unos días de descanso después de la final del Mundial perdida contra España.

Messi fue suplente en el once del Inter Miami y saltó al campo en el minuto 53, cuando su equipo mandaba 2-1 en el luminoso gracias a un golazo del uruguayo Luis Suárez y a un tanto de Noah Allen.

Un gol en propia puerta de Casemiro dio al Crew el momentáneo 1-1 y en el minuto 85, el exjugador de la Real Sociedad Brais Méndez colgó un centro desde los 35 metros que acabó al fondo de las mallas sin que ningún jugador pudiera golpear de cabeza.

El nuevo fichaje del Crew entregó de esta forma un valioso punto a su equipo, que pelea por acercarse a la zona de 'playoffs' de la MLS. El Inter Miami es segundo, con 38 puntos en el Este.

Espectáculo en Philadelphia

No faltó espectáculo en Philadelphia, donde el Union remontó dos goles de desventaja en los últimos 20 minutos ante el Atlanta United, que jugó con diez durante más de una hora.

Milan Iloski impulsó la remontada en el 73 y dos goles anotados por Neil Pierre y Ezekiel Alladoh en el 96 y en el 97 dieron la vuelta al marcador.

Entre los demás partidos, el Montreal remontó dos goles de desventaja en casa y empató 2-2 contra el New England Revolution. El español Carles Gil y Dor Turgeman adelantaron a los visitantes en la primera mitad, pero el defensa colombiano Brayan Vera y Prince Owusu igualaron para los canadienses.

El duelo entre líderes del Oeste terminó con empate 1-1 entre Los Ángeles FC y Vancouver Whitecaps.

Heung Min Son adelantó a los angelinos, pero un penalti transformado por el alemán Thomas Muller rescató un punto para Vancouver en el minuto 76.

El Orlando del francés Antoine Griezmann perdió 2-3 en su visita a los New York Red Bulls, en un partido en el que el exdelantero del Atlético Madrid no vio puerta. EFE

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