Garnacho celebra su debut con el Aston Villa: "Feliz de disfrutar del fútbol otra vez"

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Redacción deportes, 2 ago (EFE).- El extremo argentino Alejandro Garnacho se mostró "feliz de disfrutar del fútbol otra vez", después del debutar con el Aston Villa inglés, en un amistoso contra un equipo de estrellas de la liga de Indonesia, saldado con victoria de su nuevo club (1-3).

"Primer comienzo después de tres meses. Feliz de disfrutar del fútbol otra vez. Gracias Indonesia", escribió en redes sociales junto a su foto con la camiseta del Aston Villa y el 17 a la espalda el jugador, cedido durante la próxima temporada del Chelsea al conjunto que dirige el español Unay Emery.

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Titular en la formación de Emery, Garnacho jugó los primeros 45 minutos, tras una campaña en la que apenas tuvo continuidad en el Chelsea y se quedó fuera de la lista de Lionel Scalloni de Argentina para el Mundial.

Aston Villa y Chelsea cerraron el 23 de julio el acuerdo para la cesión del extremo de 22 años, después de una temporada en el Chelsea, al que se incorporó el pasado verano procedente del Manchester United. En Stramford Bridge disputó 43 encuentros oficiales, en los que anotó ocho goles y repartió cuatro asistencias.

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Formado en las categoría inferiores del Atlético de Madrid, nació en la capital de España y su madre es española, ha sido internacional absoluto con Argentina, selección a la que decidió representar después de haber jugado con la selección sub-17 española.

"Quiero estar en mi mejor versión, trabajar duro cada día y dar lo mejor de mí para el club y para los aficionados", aseguró tras concretar su llegada al Aston Villa. EFE

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