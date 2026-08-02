Bendodo afirma que el PP acabará con la "ideología medioambiental" para regenerar las playas malagueñas

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El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha anunciado este domingo que cuando el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegue al Gobierno acabará con la "ideología medioambiental" y aplicará el "sentido común", dando prioridad a la regeneración de las playas malagueñas, subrayando el peso económico del sector turístico para la provincia.

Así lo ha expuesto junto al secretario general del PP de Marbella y diputado autonómico, Manuel Cardeña, y la también parlamentaria andaluza Jéssica Trujillo durante una visita al municipio, donde ha afirmado que el Ejecutivo de Rajoy anunció en mayo de 2018 la actuación de los espigones y la protección de las playas de Marbella y San Pedro, "pero un mes después el PSOE puso la moción de censura, defendida por Ábalos, y suspendió esa inversión", según ha recogido la formación en una nota.

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Además, el también diputado nacional por Málaga ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que "castigue a los malagueños con el peaje más caro de España", el de la Costa del Sol, que además sube su precio por temporada alta durante el verano.

Por otro lado, El vicesecretario nacional también ha criticado que el Gobierno llega a agosto sin oxígeno, sin presupuestos y sin apoyo parlamentario. "Sus socios hace tiempo que le abandonaron y, un ejemplo reciente, es que en el último Consejo de Ministros tuvo que volver a meter en el cajón el decreto de Vivienda".

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"En cualquier país de nuestro entorno, si no logras aprobar los presupuestos, se disuelven las Cortes y se convocan elecciones. Pero Sánchez se resiste y esa resistencia la sufren los españoles", marco en el que ha criticado que la ausencia de presupuestos se traduce en la reducción de los medios aéreos para la lucha contra los incendios forestales, ha concluido.