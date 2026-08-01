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Estabilizado el incendio forestal de Herrera del Duque (Badajoz)

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Mérida, 1 ago (EFE).- El incendio forestal declarado la tarde del viernes en Herrera del Duque (Badajoz), que afecta a una zona de pinar, eucaliptal y matorral, ha sido estabilizado y evoluciona favorablemente, según informa el Plan Infoex.

El nivel 1 de peligrosidad por posible afectación a viviendas aisladas ha sido desactivado.

En el lugar trabajan seis unidades de bomberos forestales terrestres, tres agentes del Medio Natural y un técnico de extinción del Plan Infoex.

Las noticias a última hora de ayer no eran buenas, ya que la evolución del fuego se calificó de "incierta".

Hasta diecisiete medios aéreos -nueve aviones y ocho helicópteros- llegaron a participar ayer en la extinción del incendio, en un operativo integrado por medios del Plan Infoex, del Infocam de Castilla-La Mancha, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y de la Diputación de Badajoz, con la colaboración de Cruz Roja y Guardia Civil.

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La evolución del fuego obligó a evacuar a 48 trabajadores y nueve transportistas de la embotelladora de Nestlé en Herrera del Duque, informó el 112.

Los empleados salieron de allí en sus propios vehículos escoltados por la Guardia Civil por una pista forestal que comunica con la carretera de Villarta de los Montes, localidad a la que llegaron en "una medida preventiva por seguridad", según aclaró el servicio de emergencias. EFE

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