El Tijuana empata sin goles con San Luis y ratifica su liderato en el Apertura mexicano

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Tijuana (México), 31 jul (EFE).- Los Xolos de Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu empataron sin goles con el San Luis para ratificarse este viernes como líderes del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

En un duelo en el que ambos cuadros desperdiciaron oportunidades ofensivas, Tijuana mantuvo el invicto, con dos victorias, un empate y siete puntos que confirmaron al equipo en la parte alta de clasificación, una unidad encima de Pumas UNAM, Cruz Azul, Atlas y Necaxa.

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También este viernes, los Pumas sumaron su segundo triunfo al golear por 1-5 al Juárez FC.

El brasileño Juninho convirtió tres veces para empatar en el liderato de los anotadores y encabezar la goleada, concluida con anotaciones del paraguayo Robert Morales y de Guillermo Martínez; en tanto el panameño José Luis Rodríguez descontó por los locales.

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Pumas dominó en la primera mitad y pronto lo reflejó en el marcador. Juninho convirtió un penalti en el minuto 18 y anotó de derecha en el 22 a pase de Morales, quien en el 40 hizo el 0-3 con un cabezazo, con asistencia de Uriel Antuna.

Rodríguez descontó en el 45+4, a pase de Jairo Torres, pero en la segunda mitad, otra vez los Pumas fueron mejores y en el 48 aumentaron la ventaja con un remate de diestra, otra vez con pase de Morales.

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Los visitantes siguieron adelante y en el 83 anotaron el quinto tanto con un golpe de derecha de Martínez, a pase del panameño Adalberto Carrasquilla.

Un par de horas antes, el mundialista Roberto Alvarado convirtió su segundo gol del campeonato para darle a las Chivas de Guadalajara un empate 1-1 con el Puebla.

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Puebla tomó ventaja con un gol de Eduardo Mustre, y las Chivas del entrenador argentino Gabriel Milito empataron con la diana de Alvarado.

Mañana, en la continuación de la segunda jornada, Querétaro recibirá a los Tigres UANL, Atlas al Monterrey, León al Pachuca y Cruz Azul al Atlante.

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El domingo, América enfrentará al Santos Laguna y Toluca al Necaxa.EFE

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