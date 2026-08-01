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El ajedrez, un "entrenador cerebral" que previene la demencia y ayuda en terapias de TDAH

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Rebeca Palacios

Logroño, 1 ago (EFE).- Jugar al ajedrez sirve como "entrenador cerebral", ya que previene el deterioro cognitivo y ayuda en casos de demencia o alzhéimer, además de funcionar como terapia de tratamiento en menores con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), ha asegurado a EFE el psiquiatra Hilario Blasco.

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Este investigador y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha indicado que este juego de estrategia milenario también funciona como "una herramienta que puede modular los pensamientos y las emociones de las personas".

Dar jaque mate al rey contrario no solo entretiene, también permite desarrollar habilidades como la concentración, la memoria, la planificación, la toma de decisiones, la reflexión, la organización, el razonamiento lógico, la flexibilidad cognitiva y el pensamiento crítico.

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Este experto en psiquiatría infantojuvenil trabaja en este ámbito desde 2012, principalmente con niños y adolescentes con TDAH.

Practicar ajedrez no sustituye la medicación que se prescribe para tratar este trastorno del neurodesarrollo, ha subrayado, pero sí ayuda como terapia para mejorar las habilidades sociales y mitigar la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad.

Además, ha agregado, otros resultados terapéuticos en alumnos con TDAH son la mejora de sus resultados en materias como matemáticas y cálculo, como constató su investigación 'Jaque mate al TDHA'.

En el caso de la enfermedad de Alzhéimer, la práctica continuada del ajedrez ha demostrado que el cerebro está mejor preservado y las funciones cognitivas no están tan afectadas.

Blasco también ha citado el uso del ajedrez en terapias para tratar a pacientes psiquiátricos, con enfermedades como esquizofrenia; y a personas con adicción a la cocaína.

Pero este juego, además, funciona para "transmitir valores", ya que, antes de empezar una partida, lo primero que hacen los jugadores es darse la mano, previo a iniciar "la batalla", un gesto que repiten al terminar, ha relatado.

Su práctica enseña a los jugadores a controlar sus impulsos porque "una de sus reglas es: pieza tocada, pieza movida"; y ha agregado que si se comete un error con un movimiento, hay que regular la ira y la frustración.

Por ello, hay que "pensarse muy bien cada movimiento", lo que pone a trabajar al lóbulo prefrontal del cerebro, que controla las funciones ejecutivas, la toma de decisiones y el control de las emociones.

Ha agregado que este juego transmite valores y, en países en vías de desarrollo, permite mejorar el acceso a la educación.

Para los niños, aprender las reglas del ajedrez es "un proceso menos complejo de lo que parece y en una tarde pueden saberlas", por lo que ha recomendado aprovechar el parón estival para practicar este juego en familia.

También existe la posibilidad de usar alguna aplicación para jugar en línea, aunque ha defendido el formato presencial, que es "mucho más potente, gracias a la interacción personal con el otro jugador".

Blasco ha concluido que "el ajedrez habla un lenguaje universal" porque "puedes jugar por todo el mundo, aunque no sepas el idioma de tu contrincante". EFE

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