Wembanyama inaugura un pabellón con su nombre en Nanterre, donde comenzó a jugar

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París, 30 jul (EFE).- La estrella de los San Antonio Spurs Victor Wembanyama inauguró este jueves un pabellón en Nanterre, la ciudad de las afueras de París donde comenzó a jugar, un homenaje y un recuerdo de sus raíces deportivas.

"Sé lo que significa jugar en este terreno cuando era un desastre o lo que suponía buscar una pista en la región. Cuando eres niño juegas en cualquier sitio, pero se pueden hacer mejor las cosas", aseguró el jugador poco antes de inaugurar la pista que ha contribuido a levantar.

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Es el segundo pabellón que inaugura Wembanyama en las afueras de París, tras haberlo hecho en Chesnay, su ciudad natal.

"Es una manera de devolver todo lo que esta región me ha dado", dijo el jugador. EFE

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