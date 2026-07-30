Solucionada la incidencia que afectaba a la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

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Córdoba, 30 jul (EFE).- La incidencia que afectaba a la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía causada por la avería de un tren entre las localidades cordobesas de Conquista y Villanueva de Córdoba ha sido solucionada.

Adif ha explicado en sus redes sociales que, tras solucionarse la incidencia, la circulación tiende a normalizarse después de que haya habido retrasos en los distintos trenes de alta velocidad entre la capital de España y la comunidad andaluza.

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Los retrasos se han producido al estar ocupada una de las dos vías por el tren de la incidencia.

Ante ello, la circulación se ha llevado a cabo por la vía contigua en los dos sentidos, debiéndose alternar trenes en dirección Madrid con los que tienen destino Andalucía. EFE

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