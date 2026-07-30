Sindicatos policiales piden al Gobierno "respuesta" ante la presión migratoria en Ceuta

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Madrid, 30 jul (EFE).- El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Jupol han reclamado este jueves al Ministerio del Interior que tome medidas para hacer frente al incremento de la presión migratoria en Ceuta, ante la llegada a la ciudad de entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días.

En un comunicado, el SUP reclama al Gobierno que dé "una respuesta firme" a esta situación, que no puede convertirse "en la nueva normalidad", ya que "la percepción de que las devoluciones son cada vez más complejas puede ser utilizada por estas mafias para convencer a más personas de que intenten llegar a España".

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"Es imprescindible reforzar de forma urgente las unidades policiales destinadas en la frontera, mejorar los mecanismos de cooperación con los países de origen, combatir con mayor intensidad a las mafias que hacen negocio con la inmigración irregular y garantizar que la Policía pueda desarrollar su trabajo con la seguridad y los medios que merece", sostiene el SUP en su comunicado.

Además, advierten de que "cada interceptación supondrá más identificación, más custodia, más asistencia letrada, más intérpretes y más trámites administrativos para unas Brigadas de Extranjería y Fronteras que desde hace años trabajan con plantillas insuficientes".

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Por su parte, Jupol ha exigido al Gobierno que impulse "la firma de acuerdos bilaterales de readmisión con los países de origen y tránsito de la inmigración irregular, comenzando por Marruecos", lo que permitiría evitar "que las mafias utilicen la imposibilidad práctica de los retornos como principal argumento para fomentar nuevas salidas".

Jupol también reclama, en otro comunicado, que se reforme de manera urgente la Ley de Extranjería "para que la devolución inmediata pueda aplicarse a todas las entradas ilegales, con independencia de que se produzcan por vía terrestre, marítima o por cualquier otro procedimiento de acceso irregular".

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"Sin devoluciones ágiles ni acuerdos de readmisión, España seguirá sufriendo este efecto llamada y los policías nacionales continuarán afrontando en solitario una presión migratoria que no deja de crecer", apunta Jupol.

Más allá de estas medidas, Jupol también pide "el envío urgente de refuerzos de Policía Nacional a Ceuta, el incremento de los medios materiales y logísticos, la ampliación de la capacidad operativa de las dependencias policiales y la puesta en marcha de un verdadero plan de choque para afrontar una crisis que ya ha la capacidad de respuesta ordinaria de la ciudad autónoma". EFE

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