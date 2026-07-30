Seis detenidos por explotar sexualmente a mujeres en dos casas de Santa Pola (Alicante)

Guardar

Alicante, 30 jul (EFE).- Seis personas han sido detenidas por presuntamente explotar sexualmente a mujeres en dos viviendas de Santa Pola (Alicante) donde eran obligadas a prostituirse, según han confirmado este jueves a EFE fuentes de la Policía Nacional.

A los seis arrestados se les imputan los presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, organización criminal y contra la salud pública porque supuestamente suministraban sustancias estupefacientes tanto a las mujeres como a los puteros. A estos últimos les vendían también viagra.

PUBLICIDAD

La operación policial se desarrolló después de que una de las víctimas se escapara de una de esas viviendas, donde estaba con su hijo menor de edad, y se pusiera en contacto con el grupo I de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) del Cuerpo Nacional de Policía.

A esta mujer, de origen colombiano, le dieron el estatus de testigo protegido y denunció, entre otros extremos, que no podían apenas salir de las viviendas, que en un ocasión tuvo que ir al médico acompañada de uno de los miembros de la banda para que no huyera y que, incluso, la obligaron a prostituirse cuando sufrió una infección vaginal.

PUBLICIDAD

También se escaparon dos víctimas más de la organización, una de nacionalidad colombiana y la otra venezolana, pero no dijeron nada por miedo a represalias a sus familiares en sus países de origen.

Entre los detenidos se encuentran la supuesta responsable principal de la organización, una colombiana de 44 años, y un corresponsable, español de 45, al parecer pareja sentimental de la anterior. El resto de los arrestados son cuatro colombianos, dos de ellos de 46 años y los otros dos de 35 y 24.

PUBLICIDAD

Cuando los agentes registraron las viviendas solo encontraron a una de las mujeres, a la que liberaron y le dieron asimismo el estatus de testigo protegido.

De acuerdo con las anotaciones halladas por los policías en ambas casas, se estima que al menos 18 mujeres habrían sido explotadas sexualmente por el entramado.

PUBLICIDAD

En esos registros se intervinieron además más de 10.000 euros en efectivo, pequeñas cantidades de droga (tusi o cocaína rosa), veintidós pastillas de sildenafilo (producto genérico de la viagra), tres teléfonos móviles y bastante documentación manejada por la banda, que anunciaba su actividad ilegal por internet o páginas web.

Cuatro de las detenciones se llevaron a cabo en Santa Pola y las otras dos, en Elche. EFE