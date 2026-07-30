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Se cumplen 20 años de la desaparición de Sara Morales en Gran Canaria, un caso aún abierto

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Las Palmas de Gran Canaria, 30 jul (EFE).- Este jueves se cumplen 20 años de la desaparición de la joven Sara Morales, quien salió de su casa del barrio de Escaleritas de Las Palmas de Gran Canaria el 30 de julio de 2006 para ver a un amigo en el centro comercial La Ballena y nunca más se supo de ella, aunque la Policía aún la busca.

La desaparición de Sara Morales, que tenía 14 años, conmovió a la sociedad grancanaria y los carteles con su imagen para tratar de localizarla han permanecido años en las calles de la ciudad y la isla, pero su desaparición sigue siendo un misterio, pese a la búsqueda e investigación llevada a cabo para tratar de encontrarla.

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La causa sigue activa por parte del grupo de Homicidios de la Policía Nacional por protocolo y por compromiso con su familia, han confirmado a EFE fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

Su caso está catalogado como desaparición de larga duración dentro del plan estratégico 2026-2029 del Ministerio de Interior, que tiene como objetivo impulsar expedientes como el de Sara Morales o del de Yeremi Vargas, el niño de siete años que desapareció un año después, en marzo de 2007, cuando estaba jugando en un solar junto a su casa en Vecindario, en Gran Canaria. EFE

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