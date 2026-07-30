Sareb perdió 3.140 millones en 2025, el 11 % más, y redujo la cifra de negocios un 51 %

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Madrid, 30 jul (EFE).- La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) perdió 3.140 millones de euros en el ejercicio 2025, el 11 % más que un año antes, y redujo su cifra de negocios un 51 % hasta situarla en los 1.172 millones de euros.

Como consecuencia de ello, los fondos propios de la compañía al final del ejercicio 2025 se situaban en 10.926 millones negativos, aunque ello no afecta a la continuidad de la actividad empresarial de la sociedad, según recoge en su informe anual.

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Cabe recordar que la empresa inició en 2025 el traspaso de viviendas a Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda y suelo.

En este marco, la compañía inició a finales de ese año las primeras transferencias de viviendas a esta nueva entidad pública y culminó la identificación de los más de 40.000 inmuebles y 2.400 suelos con capacidad para albergar más de 55.000 viviendas que serán traspasados a esta empresa pública de vivienda.

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En marzo, la junta general de accionistas de Sareb acordó impulsar, junto con SEPES (actual Casa 47) y los ministerios competentes, fórmulas de colaboración para destinar activos de Sareb a políticas públicas de vivienda, paralizando temporalmente la comercialización de aquellos susceptibles de ese uso.

Al mismo tiempo, Sareb mantuvo en 2025 su actividad de gestión y venta de activos, que le permitió ingresar un total de 1.924 millones durante el ejercicio (si se considera la totalidad de los cobros y devengos).

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Las ventas por activos inmobiliarios fueron de 1.349 millones, el 43 % menos que en 2024.

Los ingresos por ventas de activos residenciales alcanzaron los 268 millones de euros, representando las ventas a particulares un 96 % y el precio medio fue de 117.000 euros.

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Mientras, la venta de suelos alcanzó los 257 millones de euros y las obras paradas generaron 172 millones.

Por su parte, el FAB Árqura Homes, encargado de la promoción inmobiliaria de Sareb, escrituró 1.284 viviendas nuevas en 2025 y generó ingresos por 347 millones. Además, la venta de activos terciarios aportó 157 millones de euros y la venta y gestión de préstamos generó 535 millones.

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Además, Sareb firmó en el ejercicio 1.490 nuevos contratos de alquiler social, lo que eleva la cifra de alquileres sociales aprobados a más de 10.100 hogares.

En este contexto la compañía repagó en 2025 más de 390 millones de euros de deuda, con lo que la deuda amortizada alcanza los cerca de 23.000 millones de euros, un 45,3 % de la inicial.

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En cuanto a la composición de la cartera de Sareb, la de activos inmobiliarios se redujo un 14,3 %, mientras que la financiera lo hizo en un 28,4 %.

El conjunto de la cartera de activos del conocido como "banco malo" se ha reducido en un 69,9 % desde su origen en 2012. EFE

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