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Refuerzan en Melilla el dique fronterizo con Marruecos, cerrado al tránsito por seguridad

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Melilla, 30 jul (EFE).- La Guardia Civil ha reforzado con varias patrullas el dique sur de Melilla, que conforma la frontera sur entre España y Marruecos en la ciudad autónoma, que ha sido cerrado al tránsito como medida de seguridad, según han confirmado a EFE fuentes policiales.

Las mismas fuentes han precisado que el cierre del dique por las noches lleva produciéndose desde hace “bastante tiempo”, pero durante el día se reabre y solo se vuelve a cerrar en los casos que sea necesario “por algún tema puntual de seguridad”.

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Según ha podido observar EFE, la Guardia Civil mantiene este jueves cerrado el paso al dique fronterizo con varias patrullas terrestres a lo largo de sus cerca de 600 metros de longitud, aunque la situación es, aparentemente, tranquila.

En la zona marroquí también hay presencia de agentes del país vecino, además de una embarcación de la Marina Real marroquí y, tal y como ha podido comprobar EFE, había un grupo muy reducido de migrantes en la zona intentando aprovechar un descuido de las fuerzas de seguridad para intentar acceder de forma irregular a Melilla.

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“La situación en Melilla está siendo completamente distinta que la de Ceuta”, han precisado las fuentes al señalar que la longitud que separa Melilla de Marruecos es mucho mayor que en Ceuta, lo que dificulta los accesos.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado a EFE que en Melilla se ha registrado “un repunte” de los intentos de entrada y de la presión migratoria, pero han aclarado que “pasa todos los veranos”.

Sobre si se han adoptado medidas en la frontera con Marruecos a raíz de lo sucedido en Ceuta, la Delegación del Gobierno en Melilla ha señalado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado “están abordando este tema desde el primer minuto y viendo todos los escenarios, pero más por un tema preventivo” al ser una situación “completamente distinta” a la que se está dando en Ceuta.

En cuanto a la situación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, no existe saturación como sí ocurre en Ceuta y, de hecho, hace pocos días estaba “por la mitad” de su capacidad máxima, que ronda el millar de plazas. EFE

(Foto)

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