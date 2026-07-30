Pacheta se muestra “muy satisfecho” con la pretemporada del Granada

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Granada, 30 jul (EFE).- El entrenador del Granada, José Rojo ‘Pacheta’, se mostró “muy satisfecho” con la primera mitad de la pretemporada de su equipo y dijo estar “expectante” ante el crecimiento que ve en los suyos.

Pacheta destacó ante los medios del club, tras ganar el Granada en los últimos días al Betis (1-0) y al Almería (2-0), que están “acertando en las ocasiones” que tienen.

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“Estoy satisfecho porque somos dominadores de los partidos y también sabemos sufrir cuando toca. En la liga va a ser así, momentos en que seamos dominadores y otros en que nos dominen”, añadió.

“Marcamos bien los tiempos en la presión, empezamos a tener criterio con balón y vamos a los espacios. Tenemos que ajustar cosas pero veo al equipo firme y estoy satisfecho”, sentenció el entrenador del Granada.

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Pacheta destacó que están “creciendo todos, tanto los jugadores más veteranos como los más jóvenes” y se mostró “expectante” por ver “el crecimiento y cómo el equipo va hacia adelante”.

El preparador resaltó que sus sensaciones “van unidas a las ocasiones de gol que crea el equipo, a los goles marcados y a que el equipo sólo lleva un gol en contra en cuatro partidos".

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“Es muy importante que el jugador se sienta seguro de lo que hace. El objetivo fundamental es creer en una idea e ir todos a una, y ser capaz de hacer un vestuario muy potente”, concluyó.

Pacheta mostró su “agradecimiento” a “todos los jugadores por cómo están entrenando y lo que están haciendo”, incidiendo en que está “muy satisfecho” con todos sus futbolistas. EFE

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