Miles de migrantes entran en Ceuta a pie por el espigón fronterizo

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Ceuta, 30 jul (EFE).- Miles de migrantes están accediendo a la ciudad de Ceuta este jueves desde Marruecos cruzando a pie el espigón fronterizo, según ha podido comprobar EFE.

Estas llegadas se suman a las miles de entradas que se han sucedido a nado en los últimos días: Según el Gobierno ceutí, han accedido a la ciudad entre 1.500 y 2.000 personas en diez días, lo que ha sobrepasado los medios de atención y acogida de la ciudad.

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El presidente autonómico de Ceuta, Jesús Vivas, ha calificado este jueves la situación de una "absoluta emergencia humanitaria y social" y ha reclamado que el Ejecutivo active la "emergencia nacional" y un "mando único" al Estado para hacer frente a la situación.

El Ministerio del Interior ha respondido que no es posible declarar la emergencia de interés nacional por este motivo porque esta figura no está contemplada para las crisis migratorias, sino para ciertos riesgos naturales y tecnológicos como inundaciones, terremotos o incendios forestales.

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Aún así, ha asegurado que trabaja con más recursos y efectivos para garantizar tanto la seguridad y el control migratorio como la atención humanitaria necesaria con el fin de "que no se ponga en peligro ninguna vida humana en el mar".

Está previsto que el ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acuda mañana a Ceuta para seguir la evolución de la situación y mantener encuentros con sus autoridades, de la Delegación del Gobierno y con los mandos de la Policía Nacional y Guardia Civil.

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