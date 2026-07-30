Mañueco apunta que una imprudencia puede estar detrás del incendio de Fermoselle (Zamora)

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Zamora, 30 jul (EFE).- El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha apuntado que una imprudencia puede estar detrás del incendio forestal en Fermoselle (Zamora), en el parque natural Arribes del Duero, que ha obligado a evacuar catorce localidades con un millar de personas y a confinar Fermoselle y Fariza, que suman otros 1.500 vecinos.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado este jueves esa posible causa como la desencadenante de un incendio iniciado ayer que se ha visto avivado por las altas temperaturas y las fuertes rachas de viento registradas durante la tarde del miércoles.

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Fernández Mañueco ha señalado que parece que ha sido una imprudencia la causante, según ha declarado durante su comparerencia ante los medios de comunicación en el puesto de mando avanzado de Navaluenga (Ávila), en la que ha intervenido junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una visita al incendio de Burgohondo (Ávila). EFE

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