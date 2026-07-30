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Madrid venderá el ático que Ayuso iba a usar como oficina para ayudas para los incendios

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Madrid, 30 jul (EFE).- El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado este jueves que ha dado instrucciones a la empresa Planifica Madrid para que se ponga a la venta el ático que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tenía previsto usar como oficina temporal, para destinar esos fondos a la reconstrucción.

En declaraciones a los periodistas, García Martín ha explicado que ha dado instrucciones a la empresa pública Planifica Madrid para que ponga a la venta cuatro inmuebles que tiene en la Gran Vía y también el ático situado en el Paseo del General Martínez Campos valorados en su conjunto en unos veinte millones de euros para ayudar en la reconstrucción por los recientes incendios en la comunidad.

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"La Comunidad de Madrid está volcada en la recuperación de la sierra oeste tras el devastador incendio. Es la máxima prioridad que tenemos", ha subrayado. EFE

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