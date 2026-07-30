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Los bomberos trabajan en el remate de los puntos calientes del incendio de Madrid

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Madrid, 30 jul (EFE).- La Comunidad de Madrid ha informado a primera hora de este jueves de que más de 40 medios terrestres, junto a los equipos de drones, han estado trabajando durante la noche en el remate de puntos calientes del incendio que afecta a la sierra oeste de Madrid.

En concreto, los lugares de actuación han sido zonas del Río Cofio, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, el Encinar del Alberche en Villa del Prado y en el flanco derecho, en Chapinería, Colmenar del Arroyo y Fresnedillas de la Oliva.

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Delegación del Gobierno en Madrid ha especificado que las mejores condiciones meteorológicas nocturnas han permitido una gran efectividad de los trabajos desarrollados, resfrescando la zona y consolidando el perímetro, que está claramente estabilizado, sin avances desde hace días, con pocos puntos humeantes y prácticamente sin llamas.

Las altas temperaturas previstas para este jueves en la región, en plena ola de calor, volverán a marcar los trabajos de extinción.

El riesgo meteorológico de incendio continúa muy alto, ha advertido la Delegación, considerándolo incluso extremo en algunas zonas, y ha adelantado que los esfuerzos se centrarán este jueves en mantener la estabilidad del perímetro, vigilancia de nuevos focos y refrescar las zonas calientes.

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Todas las restricciones de movilidad han sido levantadas a excepción de siete urbanizaciones de las localidades madrileñas de Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias, según ha informado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, en la noche del miércoles tras la última reunión del Cecod.

La cuarta fase de la desescalada, el desconfinamiento de Valdemaqueda y Robledo de Chavela, se ha desarrollado sin incidencias, según ha informado el Gobierno.

Novillo por su parte ha lanzado un mensaje de tranquilidad para los vecinos de las urbanizaciones que aún no pueden regresar a sus casas.

“No hay ningún riesgo en este momento para sus hogares. Lo que se está haciendo es un trabajo de remate de puntos calientes y revisión del arbolado” en la zona del pantano de San Juan, ha afirmado. EFE

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