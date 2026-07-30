Las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil en Ceuta

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El Gobierno moviliza al Ejército en Ceuta ante el colapso de la frontera por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos El Ejecutivo refuerza el operativo con cerca de 400 agentes de Guardia Civil y Policía Nacional, un helicóptero, el buque Duque de Ahumada y nuevos medios marítimos para contener la presión migratoria en la ciudad autónoma

Ceuta se blinda ante la llegada masiva de migrantes desde Marruecos: supermercados y tiendas cierran sus puertas y los servicios de emergencia, desbordados La entrada de unas 2.000 personas por vía marítima en los últimos días pone al límite los servicios de acogida