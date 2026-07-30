La Fórmula 1 impulsará la economía de Madrid con 467 millones de euros y 8.850 empleos

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Madrid, 30 jul (EFE).- El Gran Premio de España de Fórmula 1, que se disputará del 11 al 13 de septiembre en el circuito urbano Madring, generará un impacto económico estimado de 467 millones de euros y permitirá crear 8.850 puestos de trabajo, según un estudio elaborado por PwC.

El informe, elaborado a partir de los datos reales de venta de entradas e inversiones efectuadas para la puesta en marcha del evento, concluye que la prueba representará el 5,7 % del valor añadido bruto directo del sector de actividades recreativas de la región y permitirá recaudar cerca de 83 millones de euros en impuestos y cotizaciones sociales.

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El presidente del comité ejecutivo de IFEMA Madrid, José Vicente de los Mozos, destacó en un comunicado de Madring que la "extraordinaria capacidad del Gran Premio para generar riqueza" confirma el papel de la institución como "uno de los principales motores económicos de la región".

El estudio señala que la afluencia de aficionados impulsará especialmente sectores como la hostelería, con un impacto estimado de 59 millones de euros, el transporte (22 millones) y el comercio (18 millones).

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También prevé beneficios para la industria manufacturera (72 millones), la construcción (50 millones), las actividades profesionales (33 millones) y la información y las comunicaciones (19 millones), como consecuencia de la organización y producción del evento.

El Gran Premio de España 2026 marcará el estreno de Madring como sede del Mundial de Fórmula 1, con un circuito híbrido de 5,4 kilómetros y 22 curvas situado en el entorno de IFEMA Madrid. Según la organización, será uno de los trazados mejor conectados del calendario. EFE

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